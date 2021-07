Lange Zeit hat man nichts von Helene Fischer gehört. Die große Fischer-Fanbase wünscht sich lange schon ein Wiedersehen. Jetzt hat das Warten bald ein Ende!

Helene Fischers Instagram- Kanal ist komplett leer geräumt

Zuletzt konnten wir Helene Fischer im Dezember 2020 bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala sehen. Seitdem war es erneut still um Helene. Auch auf den Social-Media-Kanälen gab es keinen neuen Feed rund um den Schlagerstar. Jetzt ist Helenes Instagram-Kanal komplett leer geräumt! Sogar ihre Profilbilder auf Facebook und Instagram sind durch einen goldenen Kreis vor schwarzem Hintergrund ersetzt. Was mag das wohl bedeuten?

Helene Fischer Website zeigt riesigen Countdown

Ruft man die offizielle Website von Helene auf, blickt man auf einen riesigen Countdown in orange-schwarz. Er zählt 15 Tage in Sekundenschritten runter! Der Countdown endet in der Nacht vom 5. auf den 6. August 2021. Was für ein Zufall! Der 5. August ist der Geburtstag der Schlagerqueen. Mit welchem Geburtstagsgeschenk wird sie sich und ihre Fans in dieser Nacht beglücken?

Folgt Helene der Social-Media-Strategie von Lena Meyer-Landrut?

Ein Leerräumen der Insta-Seite gab es Mitte Mai schon bei Sängerin Lena Meyer-Landrut. Lena hatte ihren Instagram-Kanal resettet und machte so auf sich aufmerksam. Fans rätselten, was das wohl zu bedeuten habe. Anfang Juni erschien dann Lenas neue Single "Strip". Wird uns bei Helene auch eine musikalische Überraschung erwarten?

Spekulationen: Ein neues Helene-Fischer-Album?

Zeit wäre es jedenfalls! Das letzte Album der Schlagergröße erschien im Dezember 2020 und war ein Best-of ihrer schönsten Momente. Im Februar gab es dann ein neues Duett von "I'll stand by you" mit Josh Groban. Immer wieder teilen User auf Social Media mit, dass sie sich freuen würden, endlich mal wieder etwas Neues von Helene Fischer zu hören. Zielt der Countdown etwa auf ein neues Album hin?

Viele Stars nutzten die Corona-Zeit, um fleißig Schlageralben zu produzieren. Offizielle Infos, ob uns ein neues Fischer-Album erwartet, gibt es bisher nicht. Fakt ist aber, dass Tim Peters am 1. Juli auf Instagram verkündete, dass sein Songwriting-Trio "Team Düsseldorf" Songs komponiert hat. Ob Helene die Songs ausgewählt hat, das wissen wir nicht. Anfang Juli waren Tims Songs jedenfalls noch im Rennen. Etwa ein Rennen um die Plätze auf einer neuen Album-Playlist?

TV-Premiere bei der neuen Florian Silbereisen Show?

Und gleich noch ein Zufall! Der Countdown endet nicht bloß am Geburtstag von Helene Fischer, sondern auch eine Woche vor der neuen Show von Florian Silbereisen. Wer weiß, vielleicht gibt es dann gleich die TV-Premiere von Helenes Überraschung bei der neuen Silbereisen-Show?