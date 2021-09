...und zugleich auch das einzige in Deutschland. Auf ihrer Tour in 2022 wird der Weltstar genau ein Konzert auf deutschem Boden spielen, und zwar in München.

Die Helene-Fischer-Liveshow der Superlative am 20. August 2022! Superstar Helene Fischer (37) kündigte jetzt ein Konzert im Sommer 2022 auf dem Messegelände in München an. Es wird vorerst die einzige Live-Show in Deutschland sein. Am Donnerstag, den 9. September 2021, startet der Vorverkauf für Helene Fischers Tourtickets. Die Schlagerqueen brennt schon jetzt dafür, endlich wieder live zu performen. "Ich kann es kaum erwarten, live auf der Bühne zu stehen und mit meinem Publikum das Leben zu feiern. Die Emotionen und die Energie eines solchen Abends sind durch nichts zu ersetzen. Mein ganzes Team ist wie elektrisiert. Wir fiebern alle auf den Tag hin, an dem wir in München endlich wieder das tun können, was wir am meisten lieben: Die Menschen durch Musik zusammenzubringen, mit maximaler Kraft zu unterhalten und ihnen einen unvergesslichen Moment zu schenken.“ Das größte Open-Air-Konzert der Schlagerqueen an der Messe München Auf der offiziellen Facebook-Veranstaltungsseite des Konzertes wird den Fans eine "spektakuläre Show voller musikalischer und visueller Höhepunkte" versprochen. Ein Feuerwerk der Emotionen unter freiem Himmel sei garantiert und die Messe München werde zum Epizentrum der deutschen Livekultur, heißt es hier im Ankündigungstext. Das Ganze geschehe auf einer 170 Meter breiten und speziell für dieses Konzert designten Bühne, auf der Helene bis zu 150.000 Fans begeistern wird, so der Veranstalter. Das neue Helene Fischer Album "Rausch" erscheint schon im Oktober Für alle Hardcore-Fans wird die Wartezeit auf nächsten Sommer schon bald versüßt: Das neue Helene-Fischer-Album "Rausch" ist bereits für den 15. Oktober 2021 angekündigt.