CIAO! Lust auf Italo-Popschlager?! Dann habt ihr jetzt die Chance exklusiv am 8. April, bereits einen Tag vor der Veröffentlichung, das neue Album von Giovanni Zarrella gemeinsam mit ihm hören. Wir bringen euch online zusammen: Einfach mitmachen und gewinnen!

Auch für sein zweites Soloalbum „CIAO!“ taucht Giovanni Zarrella wieder tief ein in die jüngere deutsche Musikgeschichte und überträgt Lieblings-Pop- und Schlager-Hits in die Sprache seines Elternhauses.

Bereits am Abend vor der Veröffentlichung stellt Giovanni Zarrella persönlich und exklusiv einem kleinen Kreis von Gewinner*innen "CIAO!" vor und erzählt, wie die Songs entstanden sind und was er mit dem einen oder anderen Song ganz persönlich verbindet.

Wenn ihr exklusiv per Video-Schalte dabei sein wollt, macht jetzt mit. Wir verlosen 5 geheime Zugangs-Links. Mit etwas Glück hört ihr das Album "CIAO!" also schon einen Tag vor allen anderen und könnt eure Fragen direkt an Giovanni Zarrella stellen. Alle Gewinner bekommen außerdem noch ein handsigniertes Album zugeschickt.

Mitmachen könnt Ihr bis zum 8. April 2021.

Giovanni zu seinem neuen Album:

CIAO sagen wir in Italien zur Begrüßung und auch zur Verabschiedung. Mit diesem Album möchte ich mich gemeinsam mit euch für immer verabschieden von 2020...aber vor allem möchte ich 2021 begrüßen!!! Mit all seinen guten Nachrichten und positiven Geschehnissen und mit neuer Musik! Giovanni Zarella auf Instagram

