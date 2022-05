Gewinne Tickets für Giovanni Zarrella auf dem SWR Sommerfestival 2022 in Stuttgart

per Mail teilen

Giovanni Zarrella Fans, aufgepasst! Ihr habt jetzt die Chance auf ganz besondere Tickets: Wir verlosen 5x2 Karten für die erste Reihe des Giovanni Zarrella Konzerts auf dem SWR Sommerfestival 2022 in Stuttgart. Wann & wo? Am Pfingstsonntag, dem 5. Juni 2022 auf dem Stuttgarter Schlossplatz!

Mit seinen italienischen Versionen bekannter Schlagerhits ist Giovanni Zarrella in den letzten drei Jahren so richtig durchgestartet. Jetzt hat er sich die Lieder mit der SWR Big Band nochmal vorgenommen und präsentiert sie beim SWR Sommerfestival auf dem Stuttgarter Schlossplatz in neuen Versionen mit fettem Orchestersound! Das dürft ihr euch nicht entgehen lassen!

Gewinne 5x2 Tickets für die erste Reihe des Giovanni Zarrella Konzerts

Was ihr dafür tun müsst? Einfach die Felder unten ausfüllen und uns ein kleines Video von euch mitsenden, in dem ihr uns verratet, warum ihr unbedingt dabei sein wollt! Wir verlosen dann im Anschluss 5x2 Tickets und informieren die Gewinner*innen zeitnah. Teilnehmen könnt ihr bis Donnerstag, den 2. Juni 2022 um 12:00 Uhr!

Vier Tage Party auf dem Schlossplatz in Stuttgart

Vom 3. bis 6. Juni 2022 laden der Südwestrundfunk und das Land Baden-Württemberg zu Konzerten und Kino auf den Schlossplatz ein. Also kommt vorbei und feiert mit uns eine fette Party!

Teilnahmebedingungen