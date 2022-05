Tickets für die Schlagernacht in Mannheim gewinnen

per Mail teilen

Habt ihr Bock auf eine fette Schlagerparty? Dann habt ihr jetzt die Chance dazu! Wir verlosen 2 x 2 Ticktes für die Schlagernacht in Mannheim am 21. Mai 2022.

Giovanni Zarrella, Eloy de Jong, Ben Zucker, Howard Carpendale, Marina Marx, Mickie Krause und viele mehr rocken am 21. Mai 2022 die Bühne in der SAP-Arena! Jetzt habt ihr die einmalige Chance, mit dabei zu sein!

Deine Stars live auf der Schlagernacht-Bühne

Was ihr dafür tun müsst? Einfach die Felder unten ausfüllen und verratet uns doch schnell, auf welchen der vielen Stars ihr euch am meisten freut. Wir verlosen dann im Anschluss 2 x 2 Ticktes und informieren die GewinnerInnen zeitnah. Teilnehmen könnt ihr bis Mittwoch, den 18.5.22 um 12:00 Uhr!

Mehrmals verschoben wegen Corona-Pandemie

Die "Schlagernacht des Jahres" in der SAP Arena in Mannheim sollte ursprünglich am 15. Mai 2021 stattfinden und wurde dann wegen der Corona-Pandemie ein paar Mal verschoben. Laut Veranstalter sind bereits gekaufte Tickets auch für den neuen Termin gültig.

