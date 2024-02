Gewinne je einen ON MAI WAY Backdrop von Isi Glück und inscope21!

Alle ON MAI WAY Fans, aufgepasst! Ihr habt die einmalige Chance, zwei handsignierte Backdrops aus den Folgen mit Partyschlagersängerin Isi Glück und dem YouTuber inscope21 zu gewinnen! Füllt einfach das untenstehende Formular aus! Mit ein bisschen Glück seid ihr dabei!

Die Backdrops, das sind die Hintergründe, die mit einem Foto bedruckt sind und mittig hinter den Laufbändern in der ON MAI WAY Kulisse stehen, sind ein wichtiger Bestandteil jeder einzelnen Folge, denn sie erzählen eine Geschichte! Und zwar eine aus dem Leben des jeweiligen Stars, der Vanessa Mai gerade auf dem Laufband besucht. So auch im Falle von der Partyschlagersängerin Isi Glück und dem YouTuber inscope21 alias Nicolas Lazaridis. Beide waren zu Gast in der siebten Staffel ON MAI WAY!

Backdrop von Isi Glück: Heimatliebe!

"Oh Heimat! Oh mein Gott!", sind Isi Glücks erste Worte, als Vanessa den Vorhang lüftet und das Foto enthüllt. Zu sehen ist der Bahnhof von Horst (Holstein), eine Gemeinde im Kreis Steinburg in Schleswig-Holstein. Dort hat die Wahl-Mallorquinerin jahrelang gemeinsam mit ihrer Familie gelebt und verbindet noch heute viele schöne Erinnerungen mit dieser Zeit!

Gewinne einen handsignierten ON MAI WAY Backdrop von Isi Glück! Die Partyschlagersängerin war in der siebten Staffel zu Gast. SWR

Backdrop inscope21: Was das Haus mit dem "Sober October" zu tun hat?

Mit seinen YouTube-Kollegen Marc Eggers, Ron Bielecki und Tim Gabel hat inscope21 den "Sober October“ ins Leben gerufen. Heißt: Einen Monat harte Workouts und „wir verzichten auf Laster, die wir haben! Zigaretten, Alkohol (...) Zucker!", so der Social-Media-Star. Und wo lässt sich so ein Monat besser aushalten, als in einem Ferienhaus im spanischen Barcelona?

Vanessa Mai und der YouTuber inscope21 in der siebten Staffel ON MAI WAY. Das Foto im Hintergrund zeigt ein Ferienhaus im spanischen Barcelona, in dem er und seine YouTube-Freunde den "Sober October" verbracht haben! SWR

Mitmachen und gewinnen!

Die Backdrops sind sowohl vom jeweiligen Gast als auch von Vanessa Mai unterschrieben! Falls ihr so einen Hintergrund mit persönlichem Bezug zu eurem Lieblingsstar schon immer einmal haben wolltet – jetzt habt ihr die Chance!

Mitmachen könnt ihr bis zum 29. Februar 2024, 23:59 Uhr!

Checkt die Teilnahmebedingungen und füllt das Formular aus! Viel Glück!