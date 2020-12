Florian Silbereisen sticht auch dieses Jahr wieder als Kapitän Max Parger an Weihnachten und Neujahr mit dem Traumschiff in See.

Florian Silbereisen in der Folge "Traumschiff" an Weihnachten

Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist es endlich wieder so weit: Florian Silbereisen zieht wieder sein Kapitänskostüm an. Als Max Prager steht er wieder in der Kultserie "Traumschiff" im ZDF am Steuer. Diesmal geht es mit der MS Amadea nach Kapstadt und auf die Seychellen.

ZDF/Dirk Bartling

Weitere Folge vom Traumschiff an Neujahr

In der Folge "Kreuzfahrt ins Glück", die an Neujahr ausgestrahlt wird, verschlägt es Florian Silbereisen mit dem Traumschiff an die Ostsee und nach Tirol. Das ist jetzt sein zweites Jahr als Traumschiff-Kapitän, aber er ist schon viele Jahre Fan der Serie.

Aber ganz sicher ist, dass ich mir beide "Traumschiff"-Folgen im Bademantel auf dem Sofa anschauen werde. ZDF

Schlagergrößen wie Helene Fischer oder Sarah Lombardi waren schon an Board

Viele Stars waren schon zu Gast auf dem Traumschiff, ganz besonders viele Schlagerstars. Darunter waren Helene Fischer, Udo Jürgens, Sarah Lombardi, Patrick Lindner und viele mehr. Eine kleine Auswahl wollten wir euch natürlich nicht vorenthalten.