Diesmal ist "The Brain" Evelyn Burdecki bei "On Mai Way" mit Vanessa Mai auf dem Laufband. Und Vanessa hatte echt Schwierigkeiten, zu Wort zu kommen.

Evelyn Burdecki (32) ist durch zahlreiche Reality-TV-Shows bekannt geworden, da fällt es fast schwer zu sagen, wo sie noch nicht dabei war. Spätestens als sie 2019 bei der Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" gewann, kannten sehr viele die freizügige Blondine mit der markanten Stimme.

Vanessa Mai und Evelyn Burdecki entdecken Gemeinsamkeiten

Auf dem Laufband stellen Vanessa Mai und Evelyn Burdecki sehr schnell fest, dass sie doch so einiges gemeinsam haben. Dabei hat die Gastgeberin manchmal ein bisschen Mühe, zu Wort zu kommen. Aber Evelyn hat auch die besten Geschichten zu erzählen, egal ob von ihrem Treffen mit Leonardo di Caprio bei den Filmfestspielen in Cannes oder von den vielen TV-Shows, in denen sie schon war. Sie hat auf jeden Fall sehr viel Humor hat, wie die Antwort, wie sie mit Technik umgehen kann, zeigt.

Ich habe auf jeden Fall zwei linke Beine, zwei linke Füße und zwei linke Gehirnzellen Evelyn Burdecki bei "On Mai Way"

Eins dürfen wir euch schon verraten: Am Ende gesteht Vanessa Mai, dass sie jetzt ein Fan von Evelyn ist. Die Folge mit Evelyn Burdecki bei "On Mai Way" könnt ihr am 20. Mai ab 19 Uhr auf unserem Youtube-Kanal sehen.