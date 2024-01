Marie Reim nimmt am ESC-Vorentscheid 2024 in Berlin teil!

per Mail teilen

Marie Reim will zum ESC 2024 nach Schweden! Mit ihrem Song "Naiv“, einem klassischen Schlager, tritt sie nun für Deutschland beim ESC-Vorentscheid am 16. Februar 2024 in Berlin an.

Ihre Mama, Schlagerstar Michelle, hat es vorgemacht – jetzt will es Tochter und ebenfalls Schlagersängerin, Marie Reim wagen. Ihr großes Ziel: Für Deutschland beim 68. "Eurovision Song Contest 2024" im Mai 2024 in Schweden antreten.

Vor 23 Jahren war es ihre Mutter Michelle, die 2001 mit dem Song "Wer liebe lebt" in Kopenhagen (Dänemark) an den Start ging und den 8. Platz belegte. Und das an Maries erstem Geburtstag!

2001 in Kopenhagen habe ich backstage, während meine Mama den ESC gerockt hat, meinen ersten Geburtstag gefeiert. Wer weiß … vielleicht könnte sich passend zu meinem Geburtstag im Mai 2024 ein Riesentraum erfüllen, indem ich traditionsgemäß eine Schokotorte, diesmal aber in Schweden, anschneide.

Größte Hürde für Marie Reim: Der ESC-Vorentscheid am 16. Februar 2024 in Berlin!

Doch zuerst muss sich Marie Reim gegen Stars wie Max Mutzke oder Issak am 16. Februar in Berlin beim "Eurovision Song Contest - Das deutsche Finale 2024" durchsetzen, die ebenfalls mit ausdrucksstarken Songs an den Start gehen!

Dabei könnte Maries Lied "Naiv" möglicherweise ihre Gewinnchancen für ihre ESC-Teilnahme in Schweden erhöhen, denn der Titel ist ein waschechter, deutscher Schlager, geschrieben und produziert von Singer-Songwriter Tim Peters, wie es ihn in der Form schon lange nicht mehr gab. Bleibt also abzuwarten, ob es vielleicht doch das ist, was die Leute hören wollen.

Ich dachte mir, wenn ich mit etwas antrete, dann darf es nichts anderes als purer Schlager sein! Ich bin damit groß geworden. Ich lebe Schlager, ich liebe Schlager, ich singe Schlager!

Ist sie Deutschlands neue ESC-Hoffnung? Marie Reim nimmt neben weiteren Stars mit ihrem Song "Naiv" am Vorentscheid am 16. Februar 2024 in Berlin teil! picture-alliance / Reportdienste Panama Pictures | Christoph Hardt

Und was könnte es Schöneres geben, als über die Liebe zu singen? Das dachte sich auch Marie Reim. Der Song "Naiv“ handelt unter anderem von einer längst zerbrochenen Beziehung und wie es ist, dieser nochmal eine Chance zu geben. Gefühlschaos pur!

Haben deutsche Schlager beim "Eurovision Song Contest" überhaupt eine Chance?

"Ja!", sagte ABBA-Star Björn Ulvaeus bereits nach der vergangenen ESC-Pleite im Mai 2023 in einem Interview, als die Rockband "Lord of the Lost", den letzten Platz belegte. Der Sänger spricht aus Erfahrung, denn die schwedische Band ABBA gewann mit "Waterloo" den "Eurovision Song Contest 1974". Darüber hinaus hat Schweden den ESC bis jetzt schon sieben Mal gewonnen.

Die Mitglieder der schwedischen Popgruppe ABBA (v. l. n. r.): Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Fältskog und Björn Ulvaeus posieren nach ihrem ESC-Sieg im Jahr 1974. picture-alliance / Reportdienste dpa Bildfunk Scanpix Schweden/epa | Pressenbild

Deutschland hingegen holte sich den begehrten Titel bisher nur zwei Mal: Im Jahr 2010 rockte Lena Meyer-Landrut mit "Satellite" den Song Contest, 1982 war es Sängerin Nicole, die mit ihrem deutschen Schlager "Ein bisschen Frieden" den ersten deutschen Titel seit Beginn des ESC (1956) gewann. Aus dem Grund ist auch Björn Ulvaeus davon überzeugt, dass klassische, deutsche Schlager beim ESC funktionieren können!

Vielleicht sollte Deutschland zu seinen Wurzeln zurück, statt zu versuchen, etwas nachzumachen, was irgendjemand anderes macht.

Und auch Marie Reim glaubt fest an das Potenzial des deutschen Schlagers beim ESC:

Ich finde, Schlager passt für den ESC wie die Faust aufs Auge. Ich bin bereit, den Leuten zu zeigen, dass Schlager in diesem Wettbewerb sympathisch, frisch und ein bisschen sexy sein kann. Ich glaube, meine Mutter wird einfach unfassbar stolz sein zu sehen, dass ich mein Bestes gebe, um ihr ESC-Erbe weiterzutragen.

Alle Termine des "Eurovision Song Contest 2024" im Überblick:

Der deutsche ESC-Vorentscheid "Eurovision Song Contest - Das deutsche Finale 2024" findet am 16. Februar 2024 um 22:05 Uhr in Berlin statt und wird u. a. live im Ersten und in der ARD Mediathek übertragen. Barbara Schöneberger wird die Show moderieren.

Die schwedische Stadt Malmö richtet unter dem Motto "United By Music" den 68. "Eurovision Song Contest" 2024 aus. Das erste Halbfinale findet am 7. Mai 2024 statt, das zweite Halbfinale ist für den 9. Mai 2024 geplant. Das große Finale soll am 11. Mai 2024 ausgerichtet werden. Austragungsort ist die Malmö Arena.