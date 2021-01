Immer mehr Schlagerstars haben nun auch englische Songs. Fans fragen sich: Singen die jetzt nur noch auf Englisch?

Manchem Schlagerstar ist der deutschsprachige Raum zu klein geworden. Wer mit Schlager den Weltmarkt erobern will, muss auf Englisch singen. Gerade für den Schlager ist das Verstehen der Songtexte wichtig. Helene Fischer hat schon einige englische Songs veröffentlicht. Thomas Anders bedient schon lange auch den internationalen Markt. Und Andreas Gabalier zieht jetzt nach.

Thomas Anders veröffentlicht sein internationales Album "COSMIC"

Russland, USA, Österreich, Frankreich, Polen, Ungarn, Kanada, Israel – sie alle standen schon auf dem Thomas Anders-Tourplan. In diesem Jahr feiert er gemeinsam mit seinen Fans den "28. International Fanday". Der Ex-Modern Talking-Sänger macht seine Musik weltweit verfügbar. Im März wird sein internationales Album "COSMIC" erscheinen. Die erste Single-Auskopplung "Cosmic Rider" gab es Ende 2020. Für Thomas Anders und seine Plattenfirma ist dennoch klar, dass er der deutschen Schlagerwelt erhalten bleibt.

"Es ist auch gar nicht geplant, dass ich jetzt großartig Promotion für das englischsprachige Album mache – im Ausland schon, aber nicht in Deutschland. (...) Ich fühle mich auch so wohl in der deutschen Sprache und bin auch so erfolgreich damit." Thomas Anders im MDR

So ist das englischsprachige Album viel eher dafür gedacht, dass seine vielen internationalen Fans nach sieben Jahren "endlich mal wieder ein ganz neues eigenständiges Album bekommen." Durch die Optionen "Download" und "Streaming" ist der Weltmarkt eben einfacher mit Musik zu versorgen.

"Wenn man das mit riesigen Weltstars vergleicht: eine Céline Dion macht englischsprachige Alben für den Weltmarkt, macht aber auch französischsprachige für Frankreich und für Kanada." Thomas Anders im MDR

Die Fans können frei wählen, auf welcher Sprache sie die Thomas Anders Musik hören möchten. So bereitet sich die Schlagergröße auch jetzt schon auf sein neues deutsches Solo-Album vor, das im Januar 2022 erscheinen soll.

Helene Fischer überrascht nach ihrer Pause mit englischen Titeln

picture-alliance / Reportdienste dpa | Henning Kaiser

Helene Fischer ist die wohl populärste Künstlerin im deutschsprachigen Bereich. 2018 rankte "Forbes" sie auf Platz 8 der bestverdienenden Frauen der Musikbranche weltweit. Und das, obwohl ihre letzte Tournee nicht eine Destination außerhalb des deutschsprachigen Raums listet. Aber auch sie singt nun auch auf Englisch! Nachdem sie aus der Öffentlichkeit abgetaucht war, meldete sie sich im Sommer 2019 mit ihrem neuen Song "See You Again" zurück, der Titelsong zum Kinofilm "Traumfabrik". Bald überrascht Helene bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala erneut mit englischen Songs! Darunter ihr aktuellster Song "Never Enough".

Auch mehr als die Hälfte der Coversongs auf ihrem neuesten Album (2020) sind nicht deutschsprachig. Bereits vor zehn Jahren brachte die 36-Jährige ihr erstes englisches Album "The Englisch Ones" mit ihren bekannten Hits heraus. Auch auf ihrem Weihnachts-Doppelalbum (2015) entschied sie sich für eine deutsch- und eine englischsprachige CD. Und sie gibt sogar russische Medleys zum Besten!

Andreas Gabaliers Volks-Rock'n'Roll gibt's nun auch auf Englisch!

Die Fans lieben es, wenn Andreas mit seiner tiefrauchigen Stimme deutsche Lieder in steirischem Charme raushaut. Und auch er entschied sich bei seinem ersten Weihnachtsalbum für die englische Sprache! Zwei Drittel der "A Volks-Rock’n’Roll Christmas"-Songs sind auf Englisch.

Bei seinen Fans kommt das nicht durchweg gut an. In der Social Media Welt wünschen sich viele die Gabalier-Songs weiterhin auf Deutsch. Dennoch bleibt ihm seine Fangemeinde treu: Sein Album hält sich wochenlang an der Chart-Spitze. Im Februar bringt Andreas Gabalier dann mit der International Special Edition seines Bestseller-Albums "Home Sweet Home" eine musikalische Weltreise auf den Markt, so heißt es zumindest in der offiziellen Albumbeschreibung.