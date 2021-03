per Mail teilen

Seit der Verkündung des DSDS-Aus für Dieter Bohlen wurde es still um den Poptitan. Nun meldete sich der ehemalige Juror via Instagram mit einem ersten Statement zurück.

Nachdem RTL verkündet hatte, dass es nach fast 20 Jahren "Deutschland sucht den Superstar" nun Zeit für eine neue Jurybesetzung wird, gab es lange Zeit kein Lebenszeichen vom betroffenen Poptitan selbst. Nun aber gab es für seine Fans und Community "meeeegaaa" News!

Ich plane Großes! Dieter Bohlen via Instagram

Nach DSDS-Medienrummel: Öffentliches Statement von Dieter Bohlen

Zeitgleich zur eigentlichen Halbfinal-Show am 27.03., bei der Thomas Gottschalk mit Maite Kelly und Mike Singer auf der Jurybank saß, meldete sich der Musikproduzent und Langzeit-DSDS-Juror am Samstagabend nun auf Social Media zurück - erstaunlich gesund und optimistisch:

Ich bin sehr zufrieden mit der Situation im Moment. Es öffnen sich tausend neue Türen, wenn eine wieder zu geht. Dieter Bohlen via Instagram

Dieter Bohlen bleibt den Fans treu

So wie es scheint, geht es Dieter Bohlen mit der Entscheidung von RTL gut. An neuen Angeboten fehlt es ihm jedenfalls nicht. Einen Poptitan haut eben so leicht nichts um. Trotz der einschneidenden Veränderungen bleibt der Ex-DSDS-Juror seinen Fans weiterhin treu und verspricht: Den Dieter auf Social Media (mit "Dieter's Tagesschau") wird es weiterhin geben!