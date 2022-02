"Du bist Schlagerfan!" plaudert Vanessa Mai einfach aus, obwohl ihr das Eric Stehfest hinter den Kulissen anvertraut hat. So schnell kann es gehen, wenn man sich zu ihr aufs Laufband wagt. Aber der Schauspieler ist nicht nur das, sondern ein richtiger Tausendsassa: Er ist auch Autor, Tänzer, Musiker, Ex-Junkie oder Podcaster, um nur einiges zu nennen.

Die Drogen bestimmen das Leben von Eric Stehfest fast zehn Jahre

Für sein Alter hat Eric Stehfest schon sehr krasse Zeiten in seinem Leben durchgemacht: Er ist in Dresden geboren und dort auch fast gestorben, denn er war knapp zehn Jahre drogensüchtig nach Crystal Meth. Darüber spricht der Künstler heute ganz offen. Seine Geschichte kann man in seiner Biografie "9 Tage wach" und der Fortsetzung "Rebellen lieben laut" nachlesen.

Das Schreiben war für mich noch härter als die Therapie.

Berufswunsch: Schauspieler

Seit 2014 war er bei der RTL-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" und wurde als Schauspieler so richtig bekannt. Fünf Jahre später stieg er aus. Und natürlich hat ihn Vanessa als großer Fan der Serie auch gefragt, ob er vielleicht dort wieder einsteigt. Die Antwort auf diese Frage gibt es auf unserem Youtube-Kanal in der jeweiligen Folge von "On Mai Way".

Traumata im Dschungel? Eric Stehfest im Dschungelcamp 2022

Im Mai 2021 teilte Stehfest einen weiteren Teil seiner Kindheit in der RTL+-Doku "Eric gegen Stehfest in Therapie" mit der Öffentlichkeit. Im Dschungelcamp spricht er nur ab und zu über seine Vergangenheit mit Drogen, Gewalt und sexuellem Missbrauch als Kind. Zuletzt sorgte er unter den Dschungel-Teilnehmern mit einer Revolte für Aufruhr: Noch bevor die Dschungelprüfung überhaupt begann, rief der Schauspieler die bekannten Worte "Ich bin ein Star, holt mich hier raus!".