Gesang, Tanz und Schauspiel – das hilft Musicaldarstellern, auch auf der Schlagerbühne zu punkten. Und umgekehrt feiern auch Schlagerstars Erfolge in Musicals.

Bleibt im Ohr, macht Bock zum Mitsingen und Mitklatschen - Schlager und Musical - das passt einfach! Ganze Schlagermusicals wie "Aber bitte mit Schlager!", "Ich war noch niemals in New York!" und Wolfgang Petrys Party-Schlager-Musical "Das ist Wahnsinn!" beweisen, dass die beiden Genres ein gutes Match sind. Und das dachten sich so einige Schlagerstars auch!

Helene Fischer ist die "Queen of Musical"

Sie kommt aus dem Musical und wurde zur Schlagergröße. Und als diese begeistert sie das Publikum in ihren Shows immer wieder mit ihrem gelernten Musical-Handwerk: Erst ist sie die "Mary Poppins" und dann "Die Päpstin". Von Disneys "Der König der Löwen" über Legendenmusicals wie "Rocky", "Falco", "Mozart" und "Elisabeth" bis hin zum Grusical "Tanz der Vampire" – Auszüge aus all diesen Musicals gab die ausgebildete Musicaldarstellerin in der "Helene Fischer Show" schon zu ihrem Besten. Selbst die akrobatischen Tanzmusicals "Grease", "Dirty Dancing", "Fame", "Flashdance", "Chicago" und "A Chorus Line" meisterte die Ausnahmekünstlerin mit Bravour. Wenn man sich Helene in ihren Musicalshows so ansieht, meint man, sie hat nie etwas anderes getan. Doch, Schlager!

Maite Kelly als Hairspray-Star mit 100 Prozent Power

Nach ihrem Erfolg mit der Kelly Family startete Maite Kelly ihre zweite Karriere im Musical Dome Köln. Dazu eingeladen wurde sie bei einer Fernseh-Kochshow. An der Seite von Uwe Ochsenknecht performte die Powerfrau dort 2009/10 die Hauptrolle der Tracy im Musical "Hairspray". Der folgende Clip zeigt einen TV-Auftritt des Musicalcasts. Pure Power, liebe Maite und Ensemble!

"Auf Deutsch Lieder zu schreiben, hat für mich auch in der Hairspray-Zeit begonnen. Dort habe ich die Grundlagen für meine heutige Karriere gelernt. Das war ein echter Knochenjob und eine sehr harte Schule, aber es war die Basis als Entertainerin und hat mich bis heute geprägt." Maite Kelly zu RP ONLINE 2017

Florian Silbereisen ist Elisabeths Verführer aus dem Jenseits

Der Showmaster feierte 2006 im Stuttgarter Apollo Theater sein Musical-Debüt in seiner absoluten Traumrolle! Als blonder Todesengel spielt er im Musical "Elisabeth" an der Seite von Musicalstar Pia Douwes den Verführer der Kaiserin von Österreich.

Alexander Klaws wird vom Superstar zum Musicalliebling

Sein Musicaldebüt gab Alexander 2006 als Hauptrolle Alfred in "Tanz der Vampire" im Berliner Theater des Westens. 2010 wird er der "Tarzan" im Disney-Musical in Hamburg und bleibt es vier Jahre lang. Phil Collins hatte ihn persönlich für diese Rolle bestimmt. Ein junger Mann, der nach seinen Wurzeln sucht und die große Liebe findet, sagt man über die Figur des Tarzan. Scheint funktioniert zu haben! Seit 2019 ist Alexander mit der Musicaldarstellerin Nadja Scheiwiller, die die Zweitbesetzung der Jane im Musical spielte, verheiratet.

"Er ist jung, sieht gut aus und hat eine großartige Stimme. Und er besitzt einen unbändigen Willen. Wenn man etwas unbedingt will, dann klappt es auch. Ich bin überzeugt, dass Alexander ein sehr guter Tarzan sein wird." Phil Collins über Alexander Klaws

Am Theater Dortmund war er als neuer Jesus in der Rockoper "Jesus Christ Superstar" geboren! Weitere Hauptrollen spielte Alexander in "Saturday Night Fever", "Old Surehand" und "Knie – Das Circus-Musical". Er war sogar als Winnetou in "Unter Geiern – Der Sohn des Bärenjägers" zu sehen!

2017 feierte "Ghost – Das Musical" Deutschlandpremiere am Theater des Westens in Berlin - mit Alexander und Willemijn Verkaik in den Hauptrollen. Für seine Darstellung als besten Schauspieler in einem Musical erhielt er hierfür den Broadway World Award – Germany, ebenso für sein Engagement als Joseph in "Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat". Außerdem sahnte der 37-Jährige fünfmal den Award in einer der Kategorien "Bester/Beliebtester Musicaldarsteller" beim Musicalmagazin Musical1 ab. Wahnsinn, was für eine Vita!

Ross Antony ist diplomierter Musicaldarsteller

Nach seinem Schulabschluss schloss Ross Antony seine Ausbildung an der Guildford School of Acting for Music, Dance and Drama in London mit Diplom ab. Zunächst spielte er Pantomime und wirkte in Musicals in England mit. Die Welturaufführung des Musicals "Catharine" brachte Ross 1997 erstmals nach Deutschland.

Hier spielte Ross bald die Hauptrolle in "Joseph and the Amazing Technicolour Dreamcoat" und in "Tabaluga & Lilli". Nach dem Erfolg mit Bro'Sis ergatterte er eine Gastrolle als Kronprinz Rudolf im Musical "Elisabeth" in Stuttgart. Ein Jahr drauf spielte Ross in der Alten Oper Frankfurt den Bobby C in "Saturday Night Fever".

Julian David und Oonagh sind Romeo und Julia!

Julian David schloss 2010 sein Studium an der Theaterakademie August Everding in München als Diplom-Musicaldarsteller mit Bestnote ab. Er performte in "Hair", "Grease" und als Radames in Elton Johns Musical "Aida". 2016 spielte er mit Oonagh die Hauptrolle im Musical "Romeo und Julia" .

"Es ist schön, dass man sich eben nicht entscheiden muss. Du kannst Musical, Pop, Schlager machen (…). Wir haben beide eben diese Musicalkarriere vorher schon gemacht. Es ist wie ein Zurückkommen zu den Wurzeln." Julian David in der ARD (2015)

Oonagh absolvierte 2010 eine Ausbildung in Schauspiel und Gesang in Berlin. In 2009/10 gehörte sie zum Ensemble von "Tanz der Vampire" in Oberhausen und in Stuttgart. Hier war sie das Cover der Hauptfigur Sarah. Sie sang an der Seite von Musicalgröße Jan Ammann.

voXXclub ist nahezu ein gesamter Musicalcast!

Dass voXXclub auch Musical kann, haben sie schon vor Jahren in einem Auftritt mit Florian Silbereisen bewiesen. Einige von ihnen haben sogar schon die gleiche Musicalbühne geteilt.

Korbinian Arendt in seiner Rolle im "Hair"-Musical in Greifswald. Imago Jens Köhler

Make love, not war! Das dachten sich die Jungs von voXXclub auch. Korbinian ist ausgebildeter Musicalsänger und performte 2006 im Hippie-Musical "Hair". Gemeinsam mit Stefan Raaflaub spielte er später in der Schweiz im gleichen Musical sowie in "Grease", Korbinian als Dany Zuko und Stefan als Kenickie Preston. Und da waren es schon drei! Christian Schild war hier ebenfalls als Roger Abraham dabei.

Mit Florian Claus verkörperte Korbinian bei den Schlossfestspielen Ettlingen im Musical "Rent" die männlichen Hauptrollen. Florian machte seine Ausbildung zum Musicaldarsteller an der gleichen Theaterakademie wie Julian David. Er spielte außerdem schon im Grusical "Der kleine Horrorladen" und in "Sweeny Todd".

Stefan Raaflaub war an Julian Davids Seite im Musical "Rent" zu sehen und auch bei "3 Musketiere – Das Musical", "Aida" und "Grease" war er schon dabei!

Stefan Raaflaub (Mitte) und Christian Schild (links) als Darsteller im Musicalengagement bei "Hair". picture-alliance / Reportdienste ImageBROKER/Oliver Gutfleisch

Auch Marie Wegener, Julia Lindholm, Ella Endlich, Sarah Schiffer und Matt Stoffers schnupperten schon Musicalluft

Auf einer Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz war Marie Wegener die schöne Bella im Musical "Die Schöne und das Biest" (2019/20).

Und auch Ella Endlich, Julia Lindholm, Sarah Schiffer und Matt Stoffers haben eine Musicalausbildung absolviert. Was für ein Theater im Schlager! Da bleibt ja zuletzt nur noch die Frage offen, welches Musical noch ohne einen Schlagerstar zu sehen war.