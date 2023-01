Rockröhre Marina Marx im Steckbrief

Powerfrau Marina Marx ist aus dem Schlager nicht mehr wegzudenken! Alle wichtigen Facts über ihr Leben und wann Freund Karsten Walter ihr über den Weg lief, lest ihr hier!

Geburtstag 01.10.1990 Geburtsort Laupheim Sternzeichen Waage Bürgerlicher Name Marina Mast Größe 158 cm Partner Karsten Walter (verlobt seit 2021) Früher war ich mal Friseurmeisterin und Berufsschullehrerin

Marina Marx bei einem Fotoshooting im Schlosspark ihrer Heimatstadt Laupheim. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / SchwabenPress | Guenter Hofer

#Freund Karsten Walter: Verlobung 2021

2018 war Marina Marx mit der Schlager-Boygroup Feuerherz auf Tour und durfte als Vor-Act performen. Einer der vier Jungs, Karsten Walter, muss es Marina besonders angetan haben. 2021 zeigten sich die beiden bei Florian Silbereisens "Schlagerchampions" zum ersten Mal als Paar und performten ihr Duett "Fahr zur Hölle". Noch im gleichen Jahr gab Karsten auf Instagram die Verlobung bekannt. Die beiden wollen eine Familie gründen und sind big in Love. Daran lassen sie auch ihre Fans teilhaben, drehen erotische Musikvideos und schmusen verliebt auf der Bühne.

#Duett: Lass die anderen reden

Marina Marx und Karsten Walter müssen auf Instagram und anderen Social-Media-Plattformen neben positiven oft auch fiese Kommentare einstecken. Vor allem auf Marina haben es die Hater abgesehen. Mit seinem Duett "Lass die anderen reden" setzt das Paar aber ein eindeutiges Statement gegen Hass im Netz.

#Musikerin, Friseurmeisterin und Berufsschullehrerin

Heute ist Marina Marx erfolgreich im Musikbusiness unterwegs. Sie veröffentlicht eigene Songs und arbeitet als Vocal-Coach. Früher war sie in ihrem Heimatort Laupheim in Baden-Württemberg aber auch als Friseurmeisterin tätig und studierte später Berufsschullehramt in Hamburg. Musik hat auch da schon eine wichtige Rolle in Marinas Leben gespielt. Sie stammt nämlich aus einer musikalischen Familie, hat in Cover-Rockbands gesungen und in Hamburg Straßenmusik gemacht.

#TV-Auftritte bei "The Voice of Germany"

Erste große mediale Aufmerksamkeit bekam Marina Marx 2016 in der Casting-Show "The Voice of Germany". Bei der Blind Audition performte sie, damals noch unter ihrem bürgerlichen Namen Marina Mast, den Song "Ghost" von Ella Henderson und landete im Team von Andreas Bourani. Nach Runde Zwei war leider schon Schluss für Marina. Ihrer Musikkarriere hat das allerdings keinen Abbruch getan, denn 2019 veröffentlichte sie ihre Power-Single "One Night Stand" und machte erstmals das Schlager-Publikum auf sich aufmerksam.

#Durchstarterin im Schlager

Im Januar 2020 wurde Marina Marx mega überrascht. Eigentlich war sie nur als Zuschauerin bei den "Schlagerchampions" im Berliner Velodrom – dachte sie zumindest. Dann kam auf einmal Moderator Florian Silbereisen auf sie zu und verkündete, dass sie ihren ersten Hit "One Night Stand" hier und jetzt vor 10.000 Leuten und vor mehreren Millionen im TV performen darf. Das ließ Marina sich nicht zweimal sagen und rockte die Bühne! Im Juli 2020 erschien dann ihr Debüt-Album "Der geilste Fehler", das Platz 25 der deutschen Album-Charts erreichte.

#Kein Blatt vor dem Mund

In ihren Songs nimmt Marina Marx kein Blatt vor den Mund und spart nicht an Kraftausdrücken. So ist sie eben und das muss raus, wie sie uns 2022 nach Veröffentlichung ihrer Single "Auf Teufel komm raus" verraten hat.