Höhen und Tiefen, Freud und Leid! All das musste Mike Leon Grosch im Jahr 2006 nach seiner Teilnahme an der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar – DSDS“ schon erleben!

Wenn einer nicht nur die positiven Seiten des Musikbusiness kennenlernen musste, dann ist es Mike Leon Grosch. Nach seiner Teilnahme an der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" im Jahr 2006, bei der er den zweiten Platz belegte, ging es für ihn erst einmal steil bergab. Auch gesundheitliche Schicksalsschläge musste der Sänger mit deutsch-koreanischen Vorfahren schon verkraften. Lest hier alle wichtigen Facts über den Pop-Schlagersänger des Songs "Wunderschön"!

Geburtstag 2. November 1976 Geburtsort Wuppertal Haarfarbe Dunkelbraun Sternzeichen Skorpion Augenfarbe Braun Bisherige Alben "Absolute" (2006), "Wenn wir uns wiedersehen" (2021), neues Album geplant für Frühjahr 2023 Ausbildung Zweijähriges redaktionelles Volontariat beim Radiosender Antenne Aachen Partner Vanessa Jean Dedmon (ca. 3 Monate, 2006), Ex-Frau Jasmin ( ca. 2014 - 2018), Daniela (seit 2018 / verheiratet seit 2021) Kinder Tochter Ruby (geboren 2014; gemeinsame Tochter mit Ex-Frau Jasmin)

Der Pop-Schlagersänger Mike Leon Grosch live auf der Bühne beim "10. SchlagerOlymp 2022" im Strandbad Lübars in Berlin. picture-alliance / Reportdienste Nicole Kubelka/Geisler-Fotopress

Wissenswertes über Mike Leon Grosch:

#DSDS: Mike Leon Grosch belegte im Jahr 2006 den zweiten Platz

Seine Liebe zur Musik hat Mike Leon Grosch schon früh entdeckt! Mit seiner Hobby-Band aus Ratingen trat er zum Beispiel auf Hochzeiten auf. Dass seine Stimme aber auch echtes Star-Potenzial hat, konnte Mike Leon Grosch dann in der dritten Staffel der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" zeigen. Mit seiner Reibeisenstimme wusste er die Jury rund um Dieter Bohlen damals zu überzeugen und erkämpfte sich problemlos den 2. Platz! Gewonnen hatte den Contest damals Tobias Regner. Die Show wurde von November 2005 bis März 2006 ausgestrahlt.

Danach veröffentlichte Mike Leon Grosch zwei Singles sowie sein Debüt-Album "Absolute" (2006), doch sein Plattenvertrag wurde noch im selben Jahr von Sony BMG gekündigt. Trotz DSDS endete ab diesem Zeitpunkt seine musikalische Karriere, bevor sie überhaupt erst an Fahrt gewinnen konnte.

Mike Leon Grosch, einer der beiden Finalisten der dritten Staffel der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar", konnte in der achten Mottoshow im Jahr 2006 überzeugen. Er belegte den zweiten Platz, hinter Tobias Regner. picture-alliance / Reportdienste dpa/dpaweb | Jörg Carstensen

#Absturz: Vom Superstar zum Flaschensammler bis hin zu Hartz IV

Ab dann lief es für Mike Leon Grosch eine ganze Zeit lang richtig schlecht! Er absolvierte noch ein Volontariat beim Radiosender Antenne Aachen, arbeite ein paar Monate beim niedersächsischen Sender "ffn". Dann folgten diverse Jobs wie in einem Textilunternehmen, aber all das spülte nicht wirklich viel Geld in die Kasse. Eine gewisse Zeit konnte Mike Leon von seinen Ersparnissen leben, doch die waren schnell aufgebraucht. Um seine Existenz irgendwie zu sichern und sich über Wasser zu halten, fing er an, Flaschen zu sammeln, bis er am Ende auf die finanzielle Unterstützung vom Amt angewiesen war: Hartz IV! Seine Lebensweise zu diesem Zeitpunkt: katastrophal und mehr als ungesund.

#Schicksalsschläge: Zwei Herzinfarkte innerhalb von zwei Wochen!

Party, Alkohol, Zigaretten, schlechte Ernährung – irgendwann war Schluss. Mike Leon Grosch erlitt im Jahr 2016 zwei Herzinfarkte innerhalb von nur zwei Wochen! Panikattacken und Zukunftsängste folgten.

"Der Arzt hat zu mir gesagt: ‚Herr Grosch, wenn Sie so weitermachen, werden sie Weihnachten nicht erleben.‘ Und dann habe ich gesagt, wie viel kann ich denn dazu tun, dass das nicht passiert – sprich: Habe ich es in eigener Hand oder bin ich vom Zufall abhängig? Und dann sagte der Chefarzt der Kardiologie zu mir: ‚Nein, sie haben das zu 100 % selbst in der Hand."

Alarmiert durch diesen Warnschuss hat Mike Leon Grosch sein Leben komplett umgekrempelt! Anstelle von Zigaretten und Alkohol gibt es seitdem viel Gemüse und Sport! Auch den Weg zum Musikmachen hat er wiedergefunden. Darüber hinaus traf der Sänger mit über 40 Jahren seinen Vater Rüdiger Grosch das erste Mal wieder. Jahrelang hatten die beiden keinen Kontakt, denn der Vater hatte die Familie verlassen, als Mike noch ein Baby war – seine Mutter Sung-Yoon Grosch zog ihn damals alleine auf.

Seinen ersten öffentlichen musikalischen Auftritt hatte er im Jahr 2019 bei der RTL-Sendung "Das Supertalent", wieder vor Jurymitglied Dieter Bohlen. Gewonnen hat er die Show zwar nicht, aber ab diesem Zeitpunkt ging es für den Sänger stetig bergauf.

#Karriere: Neues Album für 2023 steht in den Startlöchern!

Neben einzelnen Single-Auskopplungen brachte Mike dann im Jahr 2021 sein zweites Studio-Album mit dem Titel "Wenn wir uns wiedersehen" an den Start. Und damit nicht genug! Im Jahr 2022 wechselte er das komplette Management-Team um ihn herum aus, arbeitete akribisch an einem neuen Album, welches im Frühjahr 2023 erscheinen soll! Mit dem Unterschied, dass alle Songs dieses Mal aus der Feder von Mike Leon selbst stammen.

#Liebe: Seine neue Frau Daniela steht ihm immer zur Seite!

Und auch in Sachen "Liebe" ist das Glück auf Mike Leon Groschs Seite! Nach nur vier Jahren Ehe, hat sich der Sänger im Jahr 2018 von seiner damaligen Frau Jasmin getrennt. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter, die den Namen Ruby trägt. Noch im selben Jahr verkündete Mike Leon stolz, dass er neu verliebt sei in: Daniela! Die beiden haben sich am 13. Oktober 2021 das Ja-Wort gegeben.