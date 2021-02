Am Samstag, den 27. Februar ist es soweit! Um 20:15 Uhr können wir im Ersten vom Sofa aus zusehen, wie Florian Silbereisen die Schlagerelite von 2021 zu Gast hat.

Showmaster Florian Silbereisen präsentiert am Samstag "Die Schlagerchampions – Das große Fest der Besten". Und diese Schlagerchampions stehen schon auf der Gästeliste!

Keine Party ohne Ross Antony

Mit dabei ist selbstverständlich Gute-Laune-Macher Ross Antony, der im Januar sein Album "Party 2021" veröffentlichte. Vielleicht können wir uns auf einen dieser Partyhits zum Abfeiern und Mitsingen freuen.

Überrascht uns Howard Carpendale mit Kerstin Ott?

Mit im Team Schlagerchampions ist auch Howard Carpendale. Am gleichen Samstag feiert sein gemeinsamer Song mit Kerstin Ott "Wie frei willst du sein" Videopremiere. Wenn das mal kein Zufall ist!

Giovanni Zarrella und die Lombardis sind auch am Start

Auch Nachwuchsmoderator Giovanni Zarrella und dessen Duettpartner Pietro Lombardi stehen mit auf der Gästeliste. Auf Instagram kündigte Giovanni bereits an, dass ein Tag vor den Schlagerchampions ein weiteres Giovanni-Pietro-Duett erscheint. Der Titel lautet: "Ci Sarai (Irgendwie)". So bekommt ihr gemeinsamer Song "Senza te (Ohne Dich)" einen Nachfolger. Ob die beiden ihr neues Duett zum Besten geben werden, erfahren wir dann am Samstag.

Imago picture-alliance / Reportdienste Linkes Bild: Imago/Future Image; Rechtes Bild: Geisler-Fotopress/Christoph Hardt

Sarah Lombardi tritt auch auf der Schlagerchampions-Bühne auf. Kürzlich veröffentlichte sie ihre neue Ballade mit dem Titel "Ich".

Auch Schlagerlegenden Andrea Berg und Roland Kaiser performen

Bei einem so großen TV-Event können wir uns auch auf die Schlagergrößen Andrea Berg und Roland Kaiser freuen!

picture-alliance / Reportdienste Linkes Bild: SchwabenPress/Günter Hofer; Rechtes Bild: Sören Stache

Das Bühnen-Comeback der No Angels

Die No Angels haben bei den Schlagerchampions ihr Bühnen-Comeback! Sie waren die Sieger der ersten Popstars-Staffel. Die erfolgreichste Girlgroup der 2000er treten mit ihrem Remake von "Daylight In Your Eyes" auf. Ihr Song erschien im Januar 2001 und feiert dieses Jahr zwanzigjähriges Jubiläum. Nun sind die No Angels zurück! Allerdings nur noch zu viert: Sandy Mölling, Nadja Benaissa, Lucy Diakovska und Jessica Wahls.

ESC-Kandidat Jendrik Sigwart gibt sein Songdebüt

Der 26-Jährige Jendrik Sigwart ist Deutschlands Kandidat für den Eurovision Songcontest. Seinen selbstgeschriebenen ESC-Song feiert am 25. Februar um 17:50 Uhr und 19:56 Uhr, jeweils vor der Tagesschau, im Ersten Premiere. Bei den Schlagerchampions wird er ihn dann zum allerersten Mal on stage performen.

Letztes Jahr kündigte Silbereisen bei den Schlagerchampions an, dass er mit Thomas Anders ein Duett-Album herausbringen wird. Welche Überraschung erwartet uns in diesem Jahr? "Die Schlagerchampions – Das große Fest der Besten" gibt's am Samstag, den 27. Februar 2021, um 20:15 Uhr in der ARD.