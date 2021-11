Musikvideos: Schlagerstars und ihre Weihnachtsmusik 2021

per Mail teilen

Alle Jahre wieder gibt’s neue Weihnachtsmusik der Schlagerstars. Mit den neuen Weihnachtssong-Videos von u.a. Howard Carpendale, Marie Reim und Ella Endlich wird die Adventszeit gleich noch ein bisschen schöner.

Weihnachtsalben und -songs gehören zur Adventszeit wie der Plätzchenteller. Deshalb haben auch dieses Jahr wieder einige Schlagermusiker in den letzten Wochen und Monaten fleißig an neuen Weihnachtssongs getüftelt. Entstanden sind nicht nur einzelne Lieder sondern auch ganze Alben, die uns das „Fest der Liebe“ versüßen sollen. Hört doch mal rein!

Howard Carpendale: "Winter Wonderland"

Howard Carpendale & The Royal Philharmonic Orchestra haben passend zur Adventszeit ein neues Weihnachtsalbum mit dem Titel "Happy Christmas" an den Start gebracht! Der Klassiker "Winter Wonderland" ist neben "White Christmas (Weiße Weihnacht)“ bereits die zweite Singleauskopplung und macht Weihnachtslaune!

Marie Reim: "Oh Santa"

Mit "Oh Santa" haut Marie Reim ihr erstes Weihnachtslied raus - natürlich, wie sie selbst sagt, im "Marie Reim-Style". Die Message des eher rockig angehauchten Songs lautet natürlich: die große Liebe zu finden! Mit einem Augenzwinkern versteht sich, denn darin heißt es "Oh Santa, wenn er dieses Jahr nicht kommt und ich wieder einsam bin, ja, dann back ich ihn mir selbst!“ Ganz nach der Devise: Selbst ist die Frau.

Roland Kaiser: "When a child is born"

Auch Roland Kaiser präsentiert passend zur Adventszeit ein neues Album mit dem Titel "Weihnachtszeit“. Darauf enthalten sind viele Klassiker, die der Schlagersänger neu interpretiert. Wie auch der Titel "When an child is born", den er gemeinsam mit der Opernsängerin Olga Peretyatko aufgenommen hat.

Sarah Schiffer: "Santa Clause (Nimmst Du mich mit)"

Mit „Santa Clause (Nimmst Du mich mit)“ geht für Sarah Schiffer ein Kindheitswunsch in Erfüllung ämlich das eigene Weihnachtslied. Dafür hat die Sängerin also selbst zur Feder gegriffen. Doch wer jetzt eine romantische weihnachtliche Ballade erwartet – der täuscht sich. Der Song sorgt direkt für gute Laune und lädt zum Mitsingen ein. Achtung: Ohrwurm-Gefahr!

Schlagerkids: "In der Weihnachtsbäckerei"

Die Schlagerkids bringen einen Klassiker im neuen Gewand an den Start: "In der Weihnachtsbäckerei", im Original von Rolf Zuckowski. Aber das ist nicht der einzige Weihnachtssong, den die drei Teenies neu eingesungen haben. Auf ihrem neuen Album "Vol. 2 - Winter- & Weihnachtslieder" präsentieren sie weitere Klassiker wie "Stille Nacht" oder "Jingle Bells".