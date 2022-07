Schlagersendungen: Da könnt ihr gucken und nachgucken

Die besten Programm- und Mediathek-Tipps und Links zu Schlagersendungen. Mit Stars wie Matthias Reim, Michelle, Ross Antony, Beatrice Egli, Ramon Roselly und vielen mehr.

KOMMENDE SENDUNGEN IM TV:

Musik & wunderschönes Oderland

15.7.2022 | 20.15 Uhr | NDR Fernsehen & radiobremen TV

16.7.2022 | 14.35 Uhr | rbb Fernsehen (WDH)

Viel Musik und die schönsten Seiten des Oderlands mit obendrauf! Die "Antenne Brandenburg Sommertour“ macht Halt beim deutsch-polnischen HanseStadtFest "Bunter Hering“. Ein traditionelles Fest, das Menschen zusammenbringt. Musik verbindet einfach! Always sunny and funny Ross Antony wirbelt mit dem Duo Glasperlenspiel und den Prinzen den Laden so richtig auf. Die Sause kann beginnen!

Ross Antony SWR Fotograf: Kevin Zesling

NDR Talkshow

15.7.2022 | 22.00 Uhr | NDR | hr & SR Fernsehen

16.7.2022 | 1.45 Uhr | NDR Fernsehen (WDH)

18.7.2022 | 2.05 Uhr | NDR Fernsehen (WDH)

Wie cool! Jacqueline Zebisch alias Ella Endlich erzählt als Gast bei der "NDR Talkshow" in gemütlicher Runde einige Neuigkeiten aus ihrem Leben. Neben zahlreichen Auftritten hat die Sängerin bereits bei "Lets Dance" ihre sportliche Seite, bei "DSDS" ihr Talent als Jurorin und bei "The Masked Singer" ihre verschiedenen Facetten gezeigt. Moderiert wird die Ausgabe von Barbara Schöneberger und Michel Abdollahi. Es erwarten euch Klatsch und Tratsch vom Feinsten!

Ella Endlich dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd

Starnacht am Wörthersee

16.7.2022 | 20.15 Uhr | SR & SWR | MDR | NDR Fernsehen & radiobremen TV

Gemmas au! Get the party started! Einmal abtauchen bitte! Ab zur "Starnacht am Wörthersee" im wunderschönen Österreich – live aus der Klagenfurter Ostbucht. Nach der zweijährigen, pandemiebedingten Auszeit wird das Event nun von Barbara Schöneberger und Hans Sigl moderiert. Eins steht fest, die jetzigen Monate bringen uns alle ordentlich ins Schwitzen! Genauso wie unsere Lieblingsstars Vanessa Mai, Ross Antony, Francine Jordi, Ronja Forcher, Nik P. und Marianne Rosenberg.

Vanessa Mai ard-foto s2-intern/extern SWR/Wolfgang Breiteneicher

Die 30 schönsten Liebeslieder der Achtziger

16.7.2022 | 22.45 Uhr | NDR Fernsehen & radiobremen TV

Auf Los geht's los! Das NDR Fernsehen und radiobremen TV liefern euch eine Ladung guter Songs, die euch garantiert einen Ohrwurm verpassen. Erinnert ihr euch noch an Howard Carpendale mit " Hello again", Herbert Gröndemeyer mit "Flugzeuge im Bauch", Nino de Angelo mit "Jenseits von Eden", oder Roland Kaiser mit "Manchmal möchte ich schon mit dir"? "Die 30 schönsten Liebeslieder der Achtziger" bieten euch eine kleine musikalische Zeitreise – back to the 80's. Freut euch auf verrückte Frisuren und bunte Kleidung!

Howard Carpendale SWR Foto: Ben Pagalski

Die 30 schönsten Sommerhits

16.7.2022 | 22.50 Uhr | SWR & SR Fernsehen

Alle guten Dinge sind drei, oder in diesem Falle eben sportliche dreißig. Musik an, Welt aus. Das SWR & SR Fernsehen bringen Sommerfeeling nach Hause – mit großen Stars, viel guter Laune und den 30 schönsten Sommerhits. Feiert ab auf "Atemlos durch die Nacht" von Helene Fischer und Maite Kelly, "Cordula Grün" von Josh – "Mambo No. 5" von Lou Bega und viele weitere Track. Manche laden zum kühlen Drink, manche zum Mittanzen und manche zum Träumen ein.

Helene Fischer dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Henning Kaiser

Die Schlager-Traumpaare

17.7.2022 | 00.15 Uhr | NDR Fernsehen (WDH)

Was kann es denn Besseres geben als Duo-,Trio- oder Gruppen-Power? Begabte Solokünstler*innen können gemeinsam noch besser sein und ihre Stile mit einer Prise hiervon und einer Prise davon vereinen. Et voilà: "Die Schlager-Traumpaare" könnt ihr nun genauer unter die Lupe nehmen – oder auf unserer Homepage checken. Wer mit wem? Seit Jahrzehnten ist das in der Schlagerbranche eine spannende Frage, wie sich Maximilian Arland, Patrick Lindner und Ute Freudenberg erinnern.

Maite Kelly und Roland Kaiser dpa Bildfunk Picture Alliance

Immer wieder sonntags

17.7.2022 | 10.03 Uhr | ARD

17.7.2022 | 20.15 Uhr | hr Fernsehen (WDH Folge 5)

Die Temperaturen steigen, das Publikum tobt und Stefan Mross öffnet zum sechsten Mal die "Immer wieder sonntags"-Türen in Rust. Man nehme Anna-Carina Woitschack, ein paar leckere Zutaten für das Menü des Tages, einen Hauch von Stars und Sternchen aus der Schlagerwelt wie Kerstin Ott und viele mehr. Dann schnappt man sich ein mutiges Kind für das rote Mikrofon sowie zwei Herausforderer der diesjährigen Sommerhitparade und fertig ist das Sonntagsrezept für die ganze Familie!

Kerstin Ott SWR Fotograf: Andreas Braun

ZDF-Fernsehgarten

17.7.2022 | 12 Uhr | ZDF

Na, Lust auf einen Gute-Laune-Garanten? Der "ZDF-Fernsehgarten" startet ganz nach dem Motto "Sommerparty" in die nächste Runde! Wie immer begrüßt Moderatorin Andrea Kiewel ihre Talente und Zuschauer*innen auf dem Lerchenberg in Mainz und sorgt für beste Unterhaltung am Wochenende. Let's fetz! Mit am Start ist Sänger und Tänzer Luca Hänni.

Luca Hänni SWR

SENDUNGEN IN DER MEDIATHEK UND WIEDERHOLUNGEN IM TV:

Die große Schlagerstrandparty 2022 – Es geht wieder los!

Nicht jeder schafft es dieses Jahr an einen traumhaften Strand, deswegen wird euch ganz einfach der Urlaub nach Hause gebracht. Schnallt euch an, denn es erwartet euch eine spektakuläre Show im Amphitheater Gelsenkirchen. Florian Silbereisen führt durch den Abend. Auf seiner Gästeliste der Open-Air-Show "Die große Schlagerstrandparty 2022 Es geht wieder los!" stehen Andreas Gabalier, Roland Kaiser, Jürgen Drews, Matthias Reim und viele weitere Stars!

Matthias Reim SWR Fotograf: Markus Palmer

Immer wieder sonntags

"Immer wieder sonntags macht uns das Leben Spaß"! Euch auch? Seit 2005 präsentiert Stefan Mross die Sendung "Immer wieder sonntags" live im Ersten, in der sich alle Schlagerstars von Rang und Namen die Ehre geben. Nun geht es endlich weiter mit der lang ersehnten Sommer-Saison. Die Zuschauer*innen erwartet eine neue Arena beim Wasserpark "Rulantica" in Rust. Laura Wilde, Senta, Beatrice Egli, Maximilian Arland, Neonlicht, DJ Herzbeat feat. Joey Heindle, Vincent Gross und Ute Freudenberg wirbelten in der zweiten, Julia Lindholm, Linda Hesse, Anni Perka, Karsten Walter und Miguel Gaspar in der dritten Folge, Andrea Berg, Eric Philippi und Francine Jordi in der vierten und Emilija Wellrock, Julian David, ALINA, Maria Voskania in der fünften Folge den Laden mit frischer Musik-Luft auf. Für interessante News und schöne Bilder könnt ihr stets einen Blick auf die Facebook-Seite werfen. Zur ersten Folge. Zur zweiten Folge. Zur dritten Folge. Zur vierten Folge. Zur fünften Folge.

Emilija Wellrock, Julian David, Maria Voskania SWR Fotograf: Andreas Braun

ZDF-Fernsehgarten

Es ist echte Liebe zwischen Andrea Kiewel und dem ZDF-Fernsehgarten: "Es gibt nichts, was mir wichtiger ist", sagt die Moderatorin in einem Interview über ihre Sendung. Auch dieses Jahr bekommen die Zuschauer*innen ein buntes Programm aus Musik, Comedy, Entertainment, vielen Überraschungen und tollen Stars geboten. Ihr wollt das Feeling der vergangenen Sendungen jetzt noch mal erleben?



Zu den einzelnen Folgen 2022:

"Die große Auftakt-Party!", "Bella Italia, bella musica, bella vita!", "Einfach tierisch!", "Garten Games", "Trau Dich!", "600 Folgen Fernsehgarten, "Discofox meets Jahrmarkt!", "Musikquiz", "Schlager-Aufschlag"



Zu den einzelnen Folgen 2021:

"Wald und Berge", "Schlagerfestival", "Rekorde", "Rock im Garten", "Schlagergarten", "Sommer im Fernsehgarten", "Gesunde Bäume", "Dasselbe in grün", "Tierisch süß!", "Escape Room", "Schlagerhimmel", "Schweden".

Jürgen Drews picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Eibner-Pressefoto | Neis / Eibner-Pressefoto

Wiedersehen macht Freude

"Wiedersehen macht Freude" – in jeglicher Hinsicht, oder? Der MDR wurde stolze 30 Jahre alt – Grund genug, sich zu freuen und um die Korken knallen zu lassen! Axel Bulthaupt hatte brillante Geschenke für die Zuschauer*innen – nämlich buntes Programm, lustige TV Momente, beste Unterhaltung und Highlights aus drei Jahrzehnten Unterhaltung. Freut euch auch jetzt noch auf Andrea Berg, Fantasy, Semino Rossi und weitere Stars.

Andrea Berg dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Tom Weller

Riverboat Leipzig / Berlin

Öhrchen spitzen! Bei "Riverboat" gibt es entweder in Leipzig mit Kim Fischer und Jörg Kachelmann – aber auch in Berlin mit Sebastian Fitzek einige Superstars zu sehen und zu hören. Geboten wird eine "muntere, spannende Ost-West-Mischung aus Biografien, Geschichten und Neuigkeiten" – wie der MDR das Sendeformat ganz schön beschreibt. Pssst, es sind schon so manche Geheimnisse gelüftet und interessante Talks mit den Künstler*innen geführt worden. Zur Ausgabe mit Andreas Gabalier, Michelle und Rolf Zuckowski. Zur Ausgabe mit Kerstin Ott. Zur Ausgabe mit Bernhard Brink und Ronja Forcher. Zur Ausgabe mit Eric Philippi & Francine Jordi. Zur Ausgabe mit Marianne Rosenberg.

Andreas Gabalier SWR Fotograf: Kevin Zesling

MDR um 4

Gäste zum Kaffee

Hört, hört! Das Team von "MDR um 4" hat einen ganz besonderen Gast zum Kaffee, Klatsch und Tratsch eingeladen – nämlich Sängerin Sarah Fritsch, alias Sarah Zucker. Im Jahr 2020 erschien das erste Album der Künstlerin, die im Vergleich zu ihrem Bruder Ben Zucker eine sehr helle und klare Singstimme hat. Es folgten zahlreiche Auftritte. Ein Fan bestätigt: "Ich glaube, jeder der sie live erleben durfte, kann bestätigen, dass sie mit ihrer Stimme und ihrer sympathischen Ausstrahlung die Herzen aller sofort gewinnt." Neugierig? Schnuppert in die Folge, denn sie ist dufte!

Sarah Zucker SWR Fotograf: Kevin Zesling

SWR4 Schlagerfest aus Speyer

Leute, Leute – ab geht die Party und die Party geht ab, aber so richtig. Stimmung, Schlager, Sommernacht – den krönenden Abschluss des SWR Sommerfestivals in Speyer bildete das SWR4 Schlagerfest und ist vor Ort via Livestream übertragen worden. Grölende, klatschende und tanzende Menschen, knackige 38 Grad, laute Sounds und als Sahnehäubchen Michelle, Münchener Freiheit, Bernhard Brink und Beatrice Egli voller Power und Freude darüber, endlich wieder auf der Bühne zu stehen. Was ein Fest! Was für ein Ohrenschmaus! Hier geht's zu den schönsten Bildern der Veranstaltung. Hier gehts zur verpassten Show.

Tim Wilhelm SWR Fotograf: Torsten Silz

Schlager-Spaß mit Andy Borg

Erlebt "Schlager-Spaß mit Andy Borg" – eine Sendung mit lustigen Momenten, guten Songs, unvergesslichen Auftritten und viel Gekasper. Zur Ausgabe mit Romy Kirsch, Mela Rose und dem Duo Fantasy.

Romy Kirsch picture-alliance / Reportdienste picture alliance / ARD/JürgensTV/Dominik Beckmann | Dominik Beckmann

Sommer bei uns

Summer in the city! "Sommer bei uns" versprüht nicht nur gute Laune, macht Bock auf lange Nächte und kühle Drinks – sondern auch auf die angesagtesten Hits des Jahres. Frauenpower! Die früher als Oonagh bekannte Sängerin Senta wird euch zum Strahlen bringen und eine ganz neue Seite von sich zeigen. Die Tore der Partylocation werden von Sarah von Neuburg und Lars-Christian Karde geöffnet – für sportliche 2.000 Fans. Bereit zum Abdancen?

Senta picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Geisler-Fotopress | Rolf-Peter Stoffels/Geisler-Foto

Die Schlager des Monats Juni

Jeden Monat neu präsentiert Bernhard Brink zuverlässig "Die Schlager des Monats" – natürlich auch für den Juni. In seiner Show stellt er brandneue Hits, aber auch talentierte Newcomer und Platz 1-Gewinner vor. Der Schlager lebt! Zum Beispiel durch Julian David und Linda Hesse – die In der vergangenen Ausgabe über neue Singles, ihren musikalischen Werdegang und so manches aus dem Nähkästchen plaudern.

Julian David SWR Fotograf: Ben Pakalski

Die Schlagernacht 2022 in der Berliner Waldbühne

Rein ins Sommer-Wochenende und ab auf die Waldbühne! Stars wie Ben Zucker, Kerstin Ott, Matthias Reim, Marianne Rosenberg, Howard Carpendale, Ramon Roselly, Nino de Angelo und viele mehr verzauberten die Zuschauer*innen mit unvergesslichen Auftritten und neuen Songs. Dabei fragten sie sich "Wie konnte das passieren?", sagten "Einfach nein", waren wach bis "4 Uhr 30", "Nachts, wenn alles schläft" und werden immer "An irgendwas glauben". Kim Fisher und Christopher Hameister präsentierten das Programm und moderierten durch den Abend. Macht auf jeden Fall so richtig Bock auf Party! Zum Mediathek-Link: "Die Schlagernacht 2022 in der Berliner Waldbühne".

Ben Zucker SWR Torsten Silz

Wenn die Musi spielt – Sommer Open Air 2022

"Die Sommer-Musi feiert 25-jähriges Bestehen und zahlreiche Stars werden in der traumhaften Kulisse der Nockberge erwartet“, freut sich Arnulf Prasch, der erneut das Event "Wenn die Musi spielt – Sommer Open Air 2022" gemeinsam mit Stefanie Hertel präsentiert. Bei der diesjährigen Sause dröhnt Musi von voXXclub, Andreas Gabalier, Nik P., Bernhard Brink, Fantasy, Francine Jordi, Melissa Naschenweng und weiteren Stars aus den Boxen. Das wird locker die Crème de la Crème vom Feinsten.

voXXclub SWR

Roland Kaiser – Mann der starken Töne

Trommelwirbel! "Roland Kaiser – Mann der starken Töne" ist eine Achterbahn-Fahrt durch das Leben des "Kaisers" – nach dem Motto: "Wer nicht wagt, der nicht gewinnt!". Der Film beleuchtet die persönlichen Seiten des besonderen "Santa Maria" -Schlagerstars! Bis heute verkaufte er über 90 Millionen Platten und eroberte mit Liedern wie "Dich zu lieben", "Manchmal möchte ich schon mit Dir" und "Ich glaub es geht schon wieder los" die Herzen der Fans. Wusstet ihr, dass dem an COPD erkrankten Sänger 2010 eine Spenderlunge transplantiert wurde? Geht nochmals mit ihm durch die wohl schwerste Zeit seines Lebens wie auch durch seine vielen Erfolge!

Roland Kaiser dpa Bildfunk Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Die große Schlager-Überraschung zum Abschied!

Florian Silbereisen hält sie alle für Mary Roos bereit – unvorhergesehene Situationen, emotionale Begegnungen, berührende Worte und verblüffende Highlights. Kurz gesagt: "Die große Schlager-Überraschung zum Abschied!" Damit rüttelt er nicht nur eure, sondern auch Marys Empfindungen durcheinander. Denn ursprünglich war sie zur MDR-Talkshow "Riverboat" eingeladen – bis plötzlich Flori vor ihr steht und sie aus den Latschen haut. Natürlich mit viel Musik von Matthias Reim, Howard Carpendale, Ross Antony, Roland Kaiser und Ben Zucker.

Mary Roos dpa Bildfunk picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Hendrik Schmidt

STUDIO 3 – Live aus Babelsberg

Gefühlt jeder kennt ihn aus seiner Kindheit und hat sicherlich schon das ein oder andere Kinderlied wie "Wie schön, dass du geboren bist", "Du da, im Radio" und viele weitere Hits geträllert: Rolf Zuckowski. Durch ihn, den "Kinderhelden", wurden und werden noch immer Erinnerungen geweckt. Durch ihn, den echten "Hamburger Jung" und Sohn eines Matrosen, gelingt ein Abtauchen in unvergessene Zeiten. Zur Folge mit Rolf Zuckowski. Bernhard Brink feierte 50 Jahre Bühnenjubiläum und besondere 70 Lebensjahre – als Musiker und Schlagertitan. Da kiekste, wa? Zur Folge mit Bernhard Brink.

Rolf Zuckowski dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Georg Wendt

Roland Kaiser – Live in Berlin

Ole! Ole! Der Kaiser wird 70! Anlässlich seines runden Geburtstags am 10.5.22 zeigte der rbb das große Roland Kaiser Konzert aus der Arena am Berliner Ostbahnhof. Seit über 40 Jahren begeistert der gelernte Automobilkaufmann seine Fans mit Hits wie "Joana", "Extreme" – aber auch "Warum hast du nicht nein gesagt" – ein Duo mit Maite Kelly, das inzwischen schon Kult in der Schlagerszene ist und dadurch schon so manche Gold- und Platinauszeichnungen abgestaubt hat.

Roland Kaiser dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Markus Scholz

Verstehen Sie Spaß?

"Verstehen Sie Spaß?" – oder eher gesagt – "Versteht Ihr Spaß?", das ist hier die große Frage. Mal ehrlich, ein bisschen Spaß muss sein und macht das Leben lebenswert – Lachen ist gesund! Mit dieser Live-Ausgabe aus Berlin-Adlershof feierte Frohnatur Barbara Schöneberger ihre Premiere als Moderatorin der Show. Neben kecken Sprüchen hat sie tolle Gäste auf Lager. Freut euch auf das Dreamteam Jana Ina und Giovanni Zarrella. Als Empfangsleiterin und Rezeptionist eines Kölner Luxushotels nimmt das Paar die Gäste so ordentlich auf die Schippe. Ätsch Bätsch!

Jana Ina und Giovanni Zarrella ard-foto s2-intern/extern SWR/Katja Hanoldt

Hier und heute

Leute, Leute: Thomas kann auch "anders" und zwar nicht nur musikalisch auf der Bühne, voll im Leben als Familienvater und Gatte oder expressiv beim Kochen hinter dem Herd. Thomas Anders kann auch Talk-Show! Und zwar bei "Hier und heute" – oder auch bei Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt in trauter Runde. Ihr habt die Chance auf interessante Geschichten, die man sonst nicht mitbekommt.

Thomas Anders dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Christoph Schmidt

Landesschau Baden-Württemberg

Es gibt News, liebe Leute! Unser Quatschkopf Michael Kible – besser bekannt als Micha von der Rampe, lässt sich bei der Landesschau Baden-Württemberg blicken! In der verlinkten Folge erfahrt ihr wie es dazu kam, dass der 25-Jährige ursprünglich Bankdirektor werden wollte und jetzt mit Malle-Hits wie "Partyanimal" durchstarten möchte. Seine blaue Tuba darf dabei natürlich NIE fehlen. Die hatte er zum Beispiel schon zu Beginn seiner Karriere bei "Immer wieder sonntags" mit dabei. Zur Folge mit Miguel Gaspar. Zur Folge mit Andreas Gabalier. Zur Folge mit Bernhard Brink. Zur Folge mit Ella Endlich. Zur Folge mit Jana Ina Zarrella. Zur Folge mit Rolf Zuckowski. Zur Folge mit Anita & Alexandra Hofmann.

Michael Kible – bekannt als "Micha von der Rampe" SWR

Sing doch eine met – Das kölsche Tauschkonzert

Heute schon gesungen? Fünf bekannte Kölner Bands tauschen zum Start in die Karnevals-Saison untereinander ihre Songs. Klingt spannend, oder? Die alte Konstellation der Musikgruppe "Höhner" macht aus Liedern ihres Unplugged-Konzertes "Sing doch eine met" neue Interpretationen.

Musikgruppe Höhner SWR picture alliance/dpa | Marius Becker

3nach9

Er zog sich bereits für "Let' s Dance" die Tanzschuhe an und flitzte über das Parkett. Er ist Westfale und brachte mit Songs wie "Zehn nackte Friseusen", "Finger im Po Mexiko" und "Schatzi, schenk mir ein Foto" schon so manches Partyvolk auf Malle zum Tanzen. Die Rede ist von Mickie Krause. In den Sommermonaten bringt er normalerweise die jungen und alten Hüpfer auf Mallorca zum Tanzen. Er war zu Gast bei "3nach9" und berichtete dort, wie er als Jugendlicher zum "Bravo-Boy" wurde. Zur Ausgabe mit Mickie Krause. Zur Ausgabe mit Giovanni Zarrella. Zur Ausgabe mit Roland Kaiser. Zur Ausgabe mit Thomas Anders.

Mickie Krause SWR

Katrin Weber late night – Das Beste

Best of 2021

Kennt ihr schon "Katrin Weber late night - Das Beste"? Es geht auf jeden Fall in die chillige Richtung "Kneipengespräche unter alten Freunden". Katrin hat einfach "den Schalk im Nacken und den Osten auf der Zunge". Also kurz gesagt: Im Academixer-Keller Leipzig wird viel gesungen und gelacht. Katrin Weber begrüßt zahlreiche tolle Gäste und kitzelt auf humorvolle Art und Weise kuriose Geschichten aus ihnen heraus. Mit am Start: Angelo Kelly, der heute in Irland lebt und Andy Borg, welcher Alkohol grundsätzlich absolut nicht mag. Tja – Plaudern und Singen kann und konnte man schon immer am besten an der Bar! Macht euch bereit auf ein fettes Best of!

Katrin Weber ard-foto s2-intern/extern MDR/Axel Berger

SWR4 Schlagerfeste – Das Beste aus 2021

Genug Energie getankt? Es gibt nämlich etwas Großartiges zu sehen und gute Musik auf die Ohren! Der SR zeigt zwei Stunden lang die schönsten Momente der "SWR4 Schlagerfeste - Das Beste aus 2021“. Irre, oder? Eine ganz besondere Musik-Show, welche unter die Haut geht. Laura Wilde, Jürgen Drews, Beatrice Egli, Ramon Roselly, Bernhard Brink, Kerstin Ott, Anna-Carina Woitschack, Ross Antony, Anita & Alexandra Hofmann und weitere Schlagergrößen sorgen ordentlich für Stimmung.

Laura Wilde SWR Fotograf: Torsten Silz

Nachtcafé

Habt ihr schon mal etwas aufgeschoben? Vielleicht aus Angst? Weil ihr es euch nicht zugetraut habt? Warum fällt Veränderung so schwer? Michael Steinbrecher setzt sich in der Show "Nachtcafé: Bloß nicht aufschieben!" mit diesem Thema auseinander und hat tolle Gäste mit im Gepäck – unter anderem "The Voice Kids"-Star Miguel Gaspar, der mit seinen 13 Jahren überhaupt keine Zeit verlieren möchte, um seinen Traum als Schlagerstar zu leben. In einer anderen Ausgabe "Nachtcafé: Mein zweites Leben" werden Künstler*innen wie Rosanna Rocci – welche 2021 übrigens zum ersten Mal gemeinsam mit Sohn Luca auf der Bühne gestanden hat – mit der Frage konfrontiert, wie es sich anfühlt, im Leben festgefahren zu sein. Oder auch damit, ob man den Sprung in ein zweites Leben wagen wird?

Miguel Gaspar, Ute Vorgt, Michael Steinbrecher, Felix Gatzka, Anna Manon Schimmel, Arne Carstens, Ursula Nuber SWR

Kölner Treff

Ab gehts nach Kölle! Was kann es Schöneres geben als eine nette Promi-Talkrunde mit interessanten Persönlichkeiten und prickelnden Themen? Erlaubt euch ein bisschen "Kölner Treff" - Fernsehshow und Couching – mal mit Moderatorin Bettina Böttinger, oder Susan Link und Micky Beisenherz. Zur Folge mit Schlagertitan Bernhard Brink. Zur Folge mit Elektropop Sängerin Jasmin Wagner, auch bekannt als "Blümchen" – mit den Songs "Boomerang", "Herz an Herz". Zur Folge mit dem sich selbst "perfektionistisch, nervig und lustig" nennenden Briten Ross Antony. Zur Folge mit dem Schlager-Dreamteam Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross. Zur Folge mit Schlager-Ikone Vicky Leandros.

Jasmin Wagner dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Friso Gentsch

TALK am Dienstag: Club 1

Hannes Ringlstetter lässt sich überraschen. In seiner Talkshow "TALK am Dienstag: Club 1" sind nämlich nur die Redaktion und Sidekick Carolin Matzko über die geladenen Gäste informiert. Mit Schlagersängerin Beatrice Egli hat er demnach nicht gerechnet. Was für eine Überraschung! Stolz plaudert sie heraus, wie sie entkräftet das Matterhorn erklommen hat.

Beatrice Egli picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Gonzales Photo/Tilman Jentzsch | Gonzales Photo/Tilman Jentzsch

Die Roland Kaiser Show: Liebe kann uns retten

"Liebe ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt" – da ist was dran! Liebe gibt Kraft, die Liebe ist das wohl am meisten besungene Thema in der Musikwelt. Roland Kaiser ist und bleibt hiervon ebenfalls überzeugt und lud Glasperlenspiel, Maite Kelly, Ben Zucker, Sarah Zucker, Annett Louisan, Jeanette Biedermann, Sotiria und viele weitere Künstler*innen in seine Show ein. Hier geht's zur Mediathek.

Roland Kaiser dpa Bildfunk picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild-POOL | Jan Woitas

NDR Talk Show

Hello again! Es wird wieder dringend Zeit für lockere Gesprächsrunden bei der "NDR Talk Show". Stimmungskanone Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt begrüßen stets interessante Gäste aus den Bereichen Musik, Comedy, Schauspiel, Design, Landwirtschaft und Journalismus. Hier gehts zur Ausgabe mit Thomas Anders. Hier gehts zur Ausgabe mit Rolf Zuckowski. Hier gehts zur Ausgabe mit "Ich liebe das Leben" Sängerin Vicky Leandros. Hier gehts zur Folge mit Beatrice Egli.

Vicky Leandros dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Gerald Matzka

Die Cosar Show

Comedy trifft Schlager. Mit "Die Cosar Show" wird euch zwischendurch ein bisschen Spaß und Unterhaltung am Abend geboten und hoffentlich ein breites Lächeln auf die Lippen gezaubert. Viel Spaß beim Gipfeltreffen der beiden Comedy-Stars Özcan sowie Bülent Ceylan und Schlagersänger Andy Borg.

Bülent Ceylan dpa Bildfunk Picture Alliance

Käpt'ns Dinner

Bei "Käpt'ns Dinner" erfahren wir oftmals Spannendes: Nämlich zum Beispiel die Geschichte darüber, wie "König von Mallorca" zum Star wurde. Zwischen Torpedos und Stahl wird Jürgen Drews auf der Kommandobrücke eines alten U-Boots im Hamburger Hafen in Empfang genommen, genauso wie Angelo Kelly – der Jüngste aus der legendären Kelly Family Bühnenfamilie. Allen Gästen entlockt Michel Abdollahi interessante Details und hält einen Plausch über die geliebte Musik. Zur Folge mit Jürgen Drews. Zur Folge mit Angelo Kelly.

Jürgen Drews dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Philipp von Ditfurth

Unser Westen, Unsere Schlagerstars

Das WDR-Fernsehen bietet den Zuschauer*innen die beste Schlagermusik aus dem Westen, nach dem Motto: "Unser Westen – Unsere Schlagerstars" – geht ins Herz, bleibt im Ohr. Sonia Liebing, Song-Texter Tobias Reitz, Guildo Horn und Claudia Jung sind mit dabei, plaudern über Musik, Gefühle, Erfolgsmomente und blicken gemeinsam auf die Schlager-Regionen im Westen.

Sonia Liebing SWR Torsten Silz

Gottschalk feiert: Nochmal 18! – Der große Promi-Geburtstag

Nochmal 18 Jahre alt sein, ein verrückter Gedanke, oder? Thomas Gottschalk macht es in seiner Sendung möglich, quasi. Schaut euch die Zeitreise der Stars an. Amüsiert euch über lustige Stories, Erinnerungen an Stylingtrends und Musik – zur Folge mit Isabel Varell, zur Folge mit Maite Kelly.