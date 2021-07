per Mail teilen

Das Warten hat ein Ende! Die ersten News rund um Giovannis erste eigene Musiksendung "Die Giovanni Zarrella Show" sind da.

Giovanni Zarrella moderiert seine eigene Musikshow im ZDF

Giovanni Zarrella (43) wird Moderator seiner eigenen Musikshow im ZDF. Sie ist nicht nur nach ihm benannt, sondern soll ganz auf den herzlichen Schlagerstar zugeschnitten sein. Das Motto der Show lautet: "Live Zuhause"! Wir können uns auf eine dreistündige Liveshow freuen, in der Newcomer und Musikgrößen Songs aus Schlager, Pop und Klassik zum Besten geben.

Die Highlights der Shows sind neue Arrangements und bisher unveröffentlichte Duette. Zu den Sounds der Live-Band sorgt Giovanni dann mit seinen Künstlerkolleg*innen für einen vielversprechenden Musikabend unter Freunden.

"Er ist charmanter Moderator, klassischer Entertainer und warmherziger Gastgeber."

"Die Giovanni Zarrella Show" feiert im September Premiere

Pressestelle ZDF/Tobias Schult

Das Debüt als Moderator seiner eigenen Musiksendung feiert Giovanni Zarrella am Samstag, den 11. September um 20:15 Uhr, live im ZDF. Am 13. November gibt es dann gleich die zweite Ausgabe. "Die Giovanni Zarrella Show" – für alle, die dem Lieblingsitaliener Giovanni noch ein Stück näher kommen wollen:

"Die Verbundenheit mit den Zuschauerinnen und Zuschauern ist mir sehr wichtig. Ich möchte, dass sie mich kennenlernen, so wie ich bin, dass sie sich zu jeder Zeit willkommen und wohl fühlen und wir gemeinsam einzigartige Stunden erleben."

Giovanni als Moderator bereits aktiv

Giovanni, Mütter-, Großmütter-, und Schwiegermütterschwarm, hat bereits einiges an Moderationserfahrung sammeln können: So hat er z.B. im Frühjahr 2021 schon die Show "Heimliche Helden" im ZDF moderiert. So gut gerüstet freuen wir uns jetzt auf den Sänger, Entertainer und bald schon Samstagabend-Moderator!