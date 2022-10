Maite Kelly, Marie Reim und Andrea Berg – neben diesen Sängerinnen werden auch internationale Künstlerinnen und Künstler sowie Newcomer für Gänsehaut und Stimmung sorgen.

Beatrice Egli moderiert die Sendung – und singt

picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Eibner-Pressefoto | Gerhard Wingender

Sie singt, strahlt und moderiert – Beatrice Egli (34) wird auch dieses Mal tolle Stars in ihrer Show begrüßen und freut sich auf die Aufzeichnung am 11. Oktober schon sehr: "Wir werden emotionale Momente, spannende Geschichten und aufsehenerregende Showacts aus dem Schlager- und Popbereich erleben." Zwei Stunden lang wird die coole Schweizerin ihren Zuschauern einen unvergesslichen Abend bereiten. Die Show wird am 26. November um 20.15 Uhr im SWR und MDR Fernsehen sowie im Schweizer SRF zu sehen sein.

Maite Kelly – Die gefühlvolle Powerfrau

dpa Bildfunk Picture Alliance

Als Kind trat sie mit der berühmten Kelly Family auf. Heute verzaubert Maite Kelly ihr Publikum als Solosängerin mit gefühlvollen Balladen und Schlagern, die abgehen. Sie schreibt auch Lieder für andere Sänger wie Roland Kaiser, mit dem sie auch den gemeinsamen Hit "Warum hast du nicht nein gesagt" singt. Nebenbei ist Maite Kelly Mama von drei Töchtern und hat schon mehrere Kinderbücher veröffentlicht.

Die Durchstarterin Marie Reim

picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt

Es ist kein Wunder, dass Marie Reim als Tochter von Schlagerlegende Matthias Reim und Sängerin Michelle nun selbst die großen Bühnen erobert. Karrieretechnisch geholfen hat sicher auch das Management von Helene Fischer, bei dem sie unter Vertrag ist. Marie hat im Alter von 22 Jahren bereits zwei Alben veröffentlicht und auch mit verschiedenen Frisuren und sexy Outfits für Aufsehen gesorgt. Mit ihrer Stimme und Songs wie „Durch den Regen“ oder „Ich bin so verliebt“ hat sie uns überzeugt.

Die Schlagerkönigin Andrea Berg

dpa Bildfunk Picture Alliance

Andrea Berg (56) feierte dieses Jahr ihr 30. Bühnenjubiläum und ist immer wieder für Überraschungen gut. So veröffentlichte sie erst vor kurzem das Duett "Unendlich" mit Vanessa Mai, die in gewisser Weise ihre Schwiegertochter ist. Denn Andrea Bergs Stiefsohn ist Vanessas Mann.

Die Höhner mit neuem Sänger Patrick Lück

Henning Krautmacher (rechts) und neuer Höhner-Sänger Patrick Lück in ihrem Element. dpa Bildfunk Picture Alliance

Ihr Hit "Viva Colonia" gehört zum Karneval wie Verkleidungen. Für die Höhner beginnt nun ein neuer Zeitabschnitt, denn ihr Frontmann mit dem markanten Schnauzbart Henning Krautmacher wird Ende 2022 aufhören. Doch in der "Beatrice Egli Show" wird er nochmal auftreten und auch sein Nachfolger Patrick Lück ist dabei.

Ein letzter Auftritt von Ireen Sheer bei Beatrice Egli

picture-alliance / Reportdienste picture alliance / ZB | Thomas Schulze

Es ist einer der letzten Fernsehauftritte von Sängerin Ireen Sheer und deshalb ein ganz besonderer. Denn die Wahlberlinerin hat sich dazu entschieden ab 2023 nicht mehr aufzutreten. Es sei ihr nach so einer langen Karriere gegönnt.

Weltstar Chris Norman

dpa Bildfunk Picture Alliance

Früher feierte der Engländer als Frontmann der berühmten Band Smokie internationale Erfolge mit Songs wie "Living Next Door To Alice". Auch mit Suzi Quatro sang er Duette wie "Stumblin' In". Heute tritt Chris Norman solo auf. Wir freuen uns, dass dieser legendäre Sänger in der "Beatrice Egli Show" dabei ist.

Die Münchener Freiheit heizt ein

Michael Kunzi (links) und Sänger Tim Wilhelm SWR Torsten Silz

Ihre Songs wie "Ohne Dich (schlaf ich heut Nacht nicht ein)" oder "Tausendmal du" dürfen auf keiner Party fehlen. Und deshalb sind die Musiker der Band Münchener Freiheit am Start.

Newcomerin Sophia sorgt für frischen Wind

Dario Suppan

Sängerin Sophia Bauckloh aus NRW versuchte ihr Glück im Musikbusiness erstmals 2012 bei der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS). Doch erst ein paar Jahre später, als sie ihre eigenen Songs auf Instagram und TikTok veröffentlichte, schaffte sie den Durchbruch. In der Show wird sie ihren gefühlvollen Song "Schmetterling" singen.

Popbeats mit SEELEMANN

picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Jens Niering | Jens Niering

Besonders wird sicher auch der Auftritt von Seelemann mit seiner Single "Gut, dass du da bist". Der Popsong mit Pianosound und frischen Beats transportiert positive Vibes. Im wahren Leben heißt der 34-jährige Sänger mit der warmen Stimme Sascha Seelemann und kommt aus Dachau in Bayern. Neben seiner Tätigkeit als Musiker und Komponist arbeitet er auch als Radiomoderator.

Weitere Künstler in der Show:

Außerdem werden der Newcomer Yike, bekannt von "The Voice Kids", der Schweizer Singer-Songwriter Bastian Baker und der Mundartmusiker namens Kunz aus Luzern in der "Beatrice Egli Show" auftreten.