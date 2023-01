Das war "Der große Schlagerabschied" von Jürgen Drews

per Mail teilen

Viele Tränen und Überraschungen! Der "König von Mallorca" wurde in einer TV-Show von Schlagerstars wie Maite Kelly, Beatrice Egli und Mickie Krause in den Ruhestand verabschiedet.

Emotionaler hätte eine "Abschiedsshow" nicht sein können! Moderator Florian Silbereisen führte duch einen bunten Gala-Abend mit vielen Gästen, die es sich alle nicht nehmen lassen wollten, ihren "Onkel Jürgen" gebührend zu feiern. Die Show: Eine Mischung aus vielen musikalischen Überraschungen! Das rührte nicht nur die Schlagerlegende a. D.!

"Die Show ist zu Ende...und ich habe diese sehr genossen. Jetzt muss ich das erstmal alles sacken lassen. So viele Eindrücke, so viele tolle Menschen, es war einfach großartig. Ich möchte mich bei so vielen Menschen bedanken, aber es sind einfach zu viele."

Ehefrau Ramona und Tochter Joelina Drews standen ihrem Jürgen in der Show zur Seite

Festlich, schick und im goldenen Smoking betrat Jürgen Drews an diesem Abend die Bühne, sang seinen Song "Wenn die Wunderkerzen brennen"! Anschließend nahm er gemeinsam mit seiner Ehefrau Ramona und Tochter Joelina Platz auf der Couch. Alle drei waren sichtlich aufgeregt, aber auch voll freudiger Erwartungen an diesen Abend.

v.l.n.r.: Ramona Drews, Jürgen Drews und Joelina Drews in der TV-Show "Der grosse Schlagerabschied!", die Abschiedsshow für Jürgen Drews. picture-alliance / Reportdienste Michael Kremer/Geisler-Fotopress

Maite Kelly machte den Auftakt – Jürgen Drews hatte Tränen in den Augen!

Für die erste musikalische Überraschung an diesem Abend sorgte keine Geringere als die Schlagersängerin Maite Kelly! Sie präsentierte ihren neuen Hit "Ich brauche keinen Mann" und sang im Anschluss gemeinsam mit Florian Silbereisen das Lied "Am Ende dieser Zeit". Und Jürgen Drews? Dem trieb es sofort die Tränen in die Augen!

Ben Zucker und viele weitere Stars verabschiedeten sich vom "König von Mallorca"

Eine weitere und ganz besondere Überraschung hatte der Sänger Ben Zucker im Gepäck! Er sang den eigens komponierten Song "Das Bett im Kornfeld steht jetzt leer", angelehnt an Jürgen Drews' "Ein Bett im Kornfeld." Gänsehaut pur – nicht nur das Publikum und die Gäste, sondern erst recht den Ehrengast berührte der Song!

"Ben Zucker, Du verrückter Kerl. Da hast Du mich wirklich zum Weinen gebracht.“

Mickie Krause, Beatrcie Egli, Ross Antony.... und sogar: David Hasselhoff!

Die Hütte zum Beben brachte dann Partyschlagersänger und Ballermann-Kollege Mickie Krause. Er performte den Song "Ich hab den Jürgen Drews geseh'n"! Was er über eine mögliche Thronfolge des Königs am Ballermann denkt?

"Jürgen Drews ist und bleibt der König von Mallorca, ich bin vielleicht der König der Herzen oder der Kronprinz."

Darüber hinaus waren viele weitere Stars zu Gast in der Abschiedsshow, gaben die ein oder andere Anekdote preis und besangen Jürgen Drews zum Abschied: u. a. Beatrice Egli, Thomas Anders, Ben Zucker, Roland Kaiser, Andreas Gabalier, Oli.P, Andy Borg, Anna-Maria Zimmermann, Bernhard Brink, Melissa Naschenweng und Marianne Rosenberg. Auch der Sänger und Schauspieler David Hasselhoff ließ es sich nicht nehmen, vorbeizukommen! Von ihm gab's ein Abschieds-Medley seiner bekanntesten Hits.

Weitere Impressionen des Abends teilte Jürgen Drews voll Stolz und Dankbarkeit auf seinem Instagram-Account:

Gemeinsames Duett mit Tochter Joelina Drews war emotionaler Höhepunkt des Abends

Für den wohl emotionalsten Moment an diesem Abend sorgte jedoch das gemeinsame Duett von Jürgen Drews und seiner Tochter Joelina. Sie performten den Song "We’ve got tonight", den Jürgen gesanglich eröffnete. Joelina stieg kurze Zeit später mit ein, betrat in einem weißen, langen Kleid die Bühne.

Der wohl emotionalste Moment des Abends: Jürgen Drews gemeinsam im Duett mit Tochter Joelina Drews. Sie sangen den Song "We’ve got tonight". picture-alliance / Reportdienste Michael Kremer/Geisler-Fotopress

Rente und jetzt? Familie und Gesundheit stehen bei Jürgen Drews an erster Stelle!

"Man wird sich jetzt bestimmt fragen: 'Wird dem nicht langweilig werden, wenn der jetzt aufhört?' Nee!"

Klares Statement! Auch wenn seine eigene Abschiedsshow den Schlagersänger sichtlich berührt hat, so hatte man das Gefühl, dass sich Jürgen Drews nun schon auf viele andere Dinge freut... zum Beispiel auf viel Zeit mit seiner Familie!

"Das ist so schön, endlich mal einfach in den Tag hineinzuleben. Dann zu gucken, was machen wir denn dann und dann? Wollen wir irgendwo hinfahren, oder wollen wir nicht? Das ist so schön, wirklich toll!"

Seine Säule im Leben und stets an seiner Seite: Ehefrau Ramona! Auch sie hat einen großen Wunsch für die kommende Zeit...

"Ich wünsche mir, das wir beide ganz, ganz lange gesund bleiben und einfach die Zeit genießen und das werden wir jetzt!"

Falls ihr die Show verpasst habt, könnt ihr euch diese hier in der ARD-Mediathek ansehen.