Photoshop? Nein danke! Der beliebte Reality-Star und Sängerin Daniela Katzenberger setzt auf Ehrlichkeit und punktet on top noch mit ihrem Humor. Ganz schön lässig!

Daniela Katzenberger steht zu ihrer Figur

Daniela Katzenberger (34) ist bekannt für ihre Offenheit und Selbstironie. Immer wieder gibts auf ihren Social-Media-Kanälen Postings, die zum Schmunzeln anregen. So auch ihr aktuelles Bikini-Foto, das für Aufsehen im Netz sorgte. Darauf zeigt sich die junge Mutter im türkisfarbenen Bikini - ohne jegliche Bildnachbearbeitung. Auf ihrem Oberschenkel sind Dellen zu sehen, die wohl jede Frau kennt. Ihre Worte dazu: "Solange ich noch keine Wassermelonen in meiner Cellulite transportieren kann, ist alles in Butter."

Katze-Fans und Stars reagieren: "Wunderschön, ob mit oder ohne Cellulite!"

Mit zwei Millionen Followern auf Instagram erreichen Danielas Postings eine ganze Menge Menschen. Der Beitrag ließ binnen weniger Stunden Likes regnen, sodass er inzwischen über 146.000-mal mit "Gefällt mir" markiert wurde. Fans bedanken sich für Danielas "herrliche Ehrlichkeit" und begegnen ihr mit Bewunderung. "Du bist noch lange nichts gegen mich, bei mir ist es keine Orangenhaut...bei mir gehts in Ananas über," schreibt eine Userin humorvoll. Eine andere Followerin bringt es auf den Punkt:

Danke, dass du Bilder aus dem Alltag zeigst, Bilder ohne Filter und ohne Photoshop!!! Bilder aus der Realität!! Menschen vergessen viel zu oft, dass die Realität nicht aus Cellulite-freien Beinen und Speckröllchen-freien Bäuchen besteht. Eine Follwerin auf Instagram

Sonia Liebing und Frauke Ludowig feiern Danielas Aktion

Auch aus den Promi-Reihen gibt es Applaus. So kommentiert Moderatorin Frauke Ludowig (57) das Bild mit "Alles perfekt, liebe Daniela!" und Sonia Liebing (31) hinterlässt drei Feuerflammen, die Danielas attraktiven Körper verbildlichen. Da ist sie, die Frauenpower!

Ehemann Lucas Cordalis ist mit im Team "Selbstironie"

Mit Ehemann Lucas Cordalis (53) hat sie die richtige Partie gewählt, denn auch er ist mit einer ordentlichen Portion Humor gesegnet. Unter dem Hashtag #Wassermelone veröffentlichten Daniela und Lucas bereits letztes Jahr ein selbstironisches Foto. Auf der Momentaufnahme zeigt das Ehepaar, wie man Wasser spart. Denn "zusammen brauchen wir nur zwei Liter Wasser", sagt Daniela über die "Katzen-Wäsche" in Zweisamkeit. Weiter so, ihr Zwei, die Social-Media-Welt braucht Realitätshelden wie euch!