per Mail teilen

"Geil Geil, es ist so geil" heißt der neue Wellerman-Coversong in der Mallorca-Party-Edition. Die coolsten, abgedrehtesten und schönsten Coverversionen des Shanty-Songs seht ihr hier.

Die Original-Version des Wellerman von Nathan Evans kennt mittlerweile jeder. Mit mehr als zwei Millionen Klicks bei Youtube ist der Song viel mehr als nur ein TikTok-Hype. Deshalb haben sich nun auch Jungs von Voxxclub, Buddy und Markus Becker an eine Coverversion gemacht:

Die größte Boygroup Deutschlands

Mitmach-Wellerman für die nächste Kinder-Geburtstags-Party

Eine Wellerman-Version, die auch Kinder verstehen, haben "Frank und seine Freunde" auf Deutsch eingesungen.

Hardstyle-Wellerman zum Abzappeln

Wer auf mehr Beats steht, sollte sich die Version des DJ-Teams Harris&Ford anschauen. Das geht richtig ab:

The Wellerman meets Oper

Nathan Evans mit Hoodie und Mütze, die Opernsänger*innen des Litauischen Nationaltheaters für Oper und Ballett (LNOBT) im Blazer. Passt perfekt!

Eine Corona-Wellerman - Version darf nicht fehlen

Ja,Corona nervt. Das hat dieses Wellerman-Cover auf den Punkt gebracht: Das Jahr 2020 zusammengefasst in 2´44 Minuten:

Wellerman mit dem Bass im Holzfällerhemd

Wer das Originalvideo des Wellerman bei TikTok gesehen hat, der kennt auch den Typen im Holzfällerhemd mit der unfassbaren Bass-Stimme. Das ist Luke Taylor, alias Luke the Voice. Unter dem Bandnamen "The Wellermen" präsentieren er und die anderen TikTok-Mitsänger ohne Nathan Evans ihre eigene Version von "The Wellerman".