Die Adventszeit steht vor der Tür - unsere Schlager-Stars können die gemütliche Zeit kaum erwarten. Daher gibt es hier den SWR-Schlager-Advent-Ticker mit den schönsten Reposts!

Weihnachtsschmuck, Adventskranz, Kerzenduft, Christmas-Shopping, Kekse, Stollen und Plätzchen...

Die Schlagerstars dekorieren und organisieren, was das Zeug hält: Jeder freut sich in diesem Jahr ganz besonders auf eine besinnliche Weihnachtszeit. Wenn auch anders als gewohnt - ganz ohne ausgelassene Weihnachtsmarktbesuche, gemeinsame Weihnachts-Shopping-Trips und dem familiären Weihnachtsbesuch-Marathon an den Festtagen. "Das Fest der Liebe" wird dieses Jahr anders ausfallen und lässt uns digital näher zusammenrücken. Die Vorfreude lassen wir uns daher mit diesem bunten Weihnachtscountdown der Stars nicht nehmen!

Beatrice Eglis Fan-Aktion: "Ein kleiner Stern"

Um die Wartezeit bis zum 1. Advent zu verkürzen, hat sich Sängerin Beatrice eine besondere Aktion ausgedacht: Passend zu ihrem Song "Ein kleiner Stern" können ihre Fans ihre Wünsche zu den Sternen senden - egal ob für Weihnachten, für das neue Jahr oder für die Liebsten. Jeden Adventssonntag wird sie dann die schönsten Einsendungen verlesen. Tolle Aktion!

Sarah Schiffer: Gebrannte Mandeln selbstgemacht

"Wenn man Glühwein zu heiß trinkt, hat man gebrannte Mandeln" - zum Glück hat sich Sarah Schiffer an dieses Motto nicht gehalten. Auf eine frische Tüte gebrannte Mandeln, wie vom Weihnachtsmarkt, muss sie dennoch nicht verzichten. Die Sängerin macht die Leckerei aus der Pfanne kurzerhand einfach selbst und zeigt dabei, wie es geht. Mmmh...lecker!

Jana Ina Zarrella: Weihnachtsdekoration vom Feinsten

Im Hause Zarrella ist das Dekofieber für die schönste Jahreszeit im Jahr ausgebrochen. Jana Ina dekoriert schon fleißig und lässt die Community daran teilhaben. Das kann sich definitiv sehen lassen!

Daniela Katzenberger: Weihnachten auf Malle?!

Weihnachten gemeinsam mit der Familie im schönen Schwarzwald verbringen, Weihnachtsmärkte besuchen, Glühwein trinken, Schlitten fahren, Schneemann bauen - das waren die Pläne der Familie Katzenberger - vor dem Lockdown und der Corona-Situation. Wie es aussieht, verbringt die Familie nun Weihnachten ohne Schnee - auf Mallorca. Es kommt eben immer anders als man denkt...

Weihnachtsbäckerei bei Andrea Berg: Der erste Berg-Stollen

Christstollen à la Andrea Berg - und der kann sich sehen lassen! Die Schlagerqueen hat die alljährliche Stollenzeit eingeläutet und die Weihnachtsbäckerei eröffnet. Was wohl in der nächsten Zeit alles Leckeres dabei herauskommen wird?!

