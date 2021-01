Ein emotionaler Bühnenmoment: Beim "Herbstfest der Überraschungen" am 13.10.2012 in Riesa sangen Michelle und Tochter Marie ein gemeinsames Duett und für ihre Mama fand die Elfjährige damals rührende Worte in einem Brief.

picture-alliance / Reportdienste picture alliance / dpa | Andreas Lander