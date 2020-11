Sternzeichen Schütze - Diese Schlagerstars haben Geburtstag

Vor allem aber ist der Schütze-Mann dynamisch und hat immer ein Ziel vor Augen: so wie Stefan Mross (*26.11.). Der Schlagersänger und Moderator feilt nämlich an der ständigen Optimierung seiner Live-Shows, um seinem Publikum noch mehr bieten zu können. Wir sagen: Chapeau! In diesem Jahr wird Stefan Mross 45 Jahre alt.

Imago imago images/POP-EYE