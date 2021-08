Die Löwe-Frau ist stolz auf das, was sie ist und das, was sie leistet. Wenn das nicht alle gut finden, ist ihr das egal. Und genau so sagte es Stefanie Hertel (*25.7.79) in einem Interview: "Ich bin, wie ich bin, Stefanie Hertel aus Oelsnitz im Vogtland. Wenn ihr mich nicht mehr hören wollt – kein Problem." Dieses Löwen-Selbstbewusstsein hat ihrer Karriere nicht geschadet!

dpa Bildfunk Picture Alliance