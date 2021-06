Wie heißt es so schön: die Krebs-Frau ist die geborene Mutter. Sich um ihre Familie zu kümmern, ist für sie das Größte - dafür verzichtet sie auch gern auf die Karriere. Tja, das trifft nun so gar nicht auf Gitte Haeening (29.6.46) zu. Die wollte lieber "nen Cowboy als Mann" und hatte in jedem Jahrzehnt eine neue große Liebe – aber keine für die Ewigkeit. Und nach 50 Jahren auf der Bühne kann man auch wirklich nicht sagen, sie hätte auf eine Karriere verzichtet. Nee, also echt nicht - Gitte Haenning ist so überhaupt keine typische Krebs-Frau.

