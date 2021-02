Giovanni Zarrella merkt man die Lebenslust richtig an! Sie wird gerne auch den Fischen zugeschrieben. Er wurde am 4. März in Deutschland geboren, ist aber Italiener. Die Leidenschaft für das, was er macht, hat ihm u.a. Erfolge mit der Band "Bro'Sis" und den ersten Platz bei einem Tanzwettbewerb eingebracht.

SWR Jörg Puchmüller