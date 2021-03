Das gab es bei den "Schlagerchampions" auch noch nicht so oft. Für den anhalten Erfolg ihres aktuellen Albums "Ich muss Dir was sagen" bekam Kerstin Ott am Samstag die "PLATIN-EINS DER BESTEN" verliehen.

ard-foto s2-intern/extern ARD/JürgensTV/Dominik Beckmann