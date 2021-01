Michelle hat eine Vorliebe für Nackthunde. Ihre Hündin Fiona begleitet sie oft auf ihre Reisen, wie auch hier in einem Hotel in Berlin. Michelle hat sogar 2019 einen kleinen süßen Hund von einem Verein adoptiert, der sich für Nackthunde in Not einsetzt. Bis dahin hatte der Kleine keine schöne Vergangenheit.