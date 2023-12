Ihr wollt gemeinsam mit Ben Zucker in sein neues Album "Heute Nicht!" reinhören, das am 8. Dezember erscheint? Dann macht mit! Mit ein bisschen Glück seid ihr dabei.

Ben Zucker stellt sein neues Album "Heute nicht!" vor!

Ben Zucker geht am 8. Dezember mit seinem neuen Album "Heute nicht!" an den Start. Und ihr habt die einmalige Chance, bereits einen Tag vor der offiziellen Veröffentlichung mit ihm gemeinsam in sein neues Album zu hören!

Im SWR4 Studio in Stuttgart wird Ben am 7. Dezember ab 20 Uhr erzählen, wie die neuen Lieder entstanden sind. Und auch sonst hat der Sänger einige Storys im Gepäck: Zum Beispiel ist er im Sommer 40 geworden, hat seiner Heimatstadt Berlin den Rücken gekehrt und sich zum runden Geburtstag den Traum vom Sixpack erfüllt. Genug spannende Ereignisse, die Ben Zucker in dreizehn neuen Liedern verarbeitet hat. Darüber hinaus sorgte der Schlagersänger erst kürzlich für einen besonderen Auftritt bei ON MAI WAY, dem Laufband-Talkformat mit Vanessa Mai.

Mit ein bisschen Glück seid ihr dabei!

Wir verlosen 2 x 2 Plätze für eine*n Gewinner*in plus Begleitung für den Studiobesuch vor Ort im SWR Funkhaus in Stuttgart. Mitmachen könnt ihr bis Donnerstag, 6.12. bis 12 Uhr.

Checkt vor dem Ausfüllen unbedingt die Teilnahmebedingungen!