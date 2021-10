Nun gibt es die beiden Schlagerstars im Doppelpack: Beatrice Egli und Eloy de Jong drehen das Musikvideo zu ihrem gemeinsamen Song "Bist du's oder bist du's nicht".

picture-alliance / Reportdienste Es handelt sich hierbei um eine von SWR Schlager erstellte Collage zweier eigenständiger Bilder. Bild von Beatrice Egli: Geisler-Fotopress / Bild von Eloy de Jong: Fotograf Thomas Schulze

Man schreibt nächtelang auf einem Kennenlernportal und plötzlich steht der große Tag vor der Tür: das Blind Date. Man kennt alles voneinander, weiß jedoch nicht einmal, wie der andere aussieht. Ganz genau so ergeht es Beatrice Egli und Eloy de Jong in ihrem gemeinsamen Song „Bist du’s oder bist du’s nicht“.

"Bist du’s oder bist du’s nicht? Sag’s mir, ja, ich kenn nicht mal dein Gesicht."

Am 16. September 2020 begegnen sich die beiden Schlagerstars nicht als Musikerkollegen, sondern anlässlich ihrer beiden Blind Dates in einem American Diner. Es ist der Tag des Videodrehs zu „Bist du's oder bist du's nicht“. In gelben T-Shirts und mit gelben Drinks in der Hand treffen die beiden Frohnaturen aufeinander.

"Du sagst, du trägst ein gelbes T-Shirt. Daran erkenn ich dich ganz schnell. Doch irgendwie haben alle Kerle heute die Lieblingsfarbe 'Gelb'."

Private Einblicke hinter die Kulissen des Videodrehs gibt es in Beatrice Eglis Instagram Story. Ungestellt und ganz nach Beatrices Motto „Gestellt kann ja jeder – hier gibt's ein richtiges Making-of“ begleitet die junge Schweizerin die Dreharbeiten. Angelehnt an den Songtext fragt Beatrice Eloy in einem der Videobeiträge ihrer Instagram Story: „Wäre ich deine Queen?“ Charmant entgegnet Eloy seiner Duettpartnerin: „Eine Queen bist du...".



Ob Beatrice in dem Song auch seine ganz persönliche Queen ist, könnt ihr bereits in der neuen Single-Auskopplung „Bist du's oder bist du's nicht“ aus Eloys aktuellem Album „Auf das Leben – fertig – los!“ hören.

Beatrice Eglis und Eloy de Jongs Schlagerduett zum Mitsingen

Nun heißt es vorerst "Abwarten" bis das Video auf dem Musikmarkt erscheint. Wer aber schon jetzt fleißig den Songtext üben möchte, der kann hier schon einmal in "Bist du's oder bist du's nicht" reinhören.