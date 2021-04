Malle-Star, Schauspieler und Reality-TV-Darsteller Willi Herren ist gestorben. Er sei tot in seiner Wohnung in Köln gefunden worden, teilte sein Management der Presse mit.

Willi Herren wurde nur 45 Jahre alt. Am Ballermannn auf Mallorca trat er als Party-Sänger auf und war auch in zahlreichen Reality-TV-Formaten wie z.B. im Dschungelcamp oder "Promi Big Brother" zu sehen. Bekannt wurde er durch seine Rolle als "Olli Klatt" in der ARD-Serie "Lindenstraße", wo er in 170 Folgen mitgespielt hat.

Trennung von Ehefrau Jasmin Herren

Willi Herren hinterlässt zwei Kinder aus erster Ehe. Seine Tochter Alessia ist 18 Jahre alt, sein Sohn Stefano 27. Erst in der vergangenen Woche hatte er einen Foodtruck "Willi Herren's Rievkoochebud“ in Frechen bei Köln eröffnet, wollte nach der Trennung von seiner jetzigen Ehefrau Jasmin Herren neu starten. Jasmin und er heirateten 2018 und führten eine On-off-Beziehung. Erst von wenigen Wochen hatten sich die beiden endgültig getrennt.

Drogen und Alkohol

Willi Herren kämpfte seit Jahren mit seiner Alkohol- und Drogensucht. Er ging offen damit um, war mehrfach auf Entzug und ließ sich 2008 sogar dabei von Kameras begleiten.

Kollegen trauern um Herren

Die Nachricht löste in der Branche große Bestürzung aus. Schon kurz nach Bekanntwerden der Todesnachricht veröffentlichten Freund*innen und Kolleg*innen rührende Abschiedsworte in den Sozialen Netzwerken.