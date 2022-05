Mallorca-Stars wie Mickie Krause trauern um DJ Mike Kaufmann

Der auf Mallorca sehr bekannte DJ Mike Kaufmann ist im Alter von nur 54 Jahren gestorben. Ballermann-Stars wie Mickie Krause und Peter Wackel trauern.

Traurige Nachrichten von der Partymeile auf Mallorca. Denn der nicht nur bei Urlaubern, sondern auch bei Kollegen bekannte und beliebte DJ Mike Kaufmann ist tot. Laut einem Bericht der "Mallorca Zeitung" zufolge, verstarb der 54-jährige am 2. Mai 2022 an den Spätfolgen eines Schlaganfalls aus dem Jahr 2017. Seitdem konnte er auch nicht mehr als DJ arbeiten.

Auch Ballermann-Stars wie Peter Wackel trauern um DJ Mike

Trauer macht sich auch bei den Ballermann-Sängern Peter Wackel und Mickie Krause breit, die DJ Mike auf Instagram gedenken.

DJ Mike Kaufmann legte im Megapark und Oberbayern auf

DJ Mike war dem Bericht zufolge viel unterwegs - im Sommer heizte er dem Partyvolk an der Playa de Palma mit Schlagermusik ein, im Winter ging es dann weiter zum Aprés Ski in bekannte Skigebiete.

Am Ballermann arbeitete Kaufmann zuletzt in seiner aktiven Zeit für die Kult-Disko Oberbayern. Davor legte er jahrelang in der Diskothek Megapark auf, die an den DJ auf ihrer Facebook-Seite erinnern.