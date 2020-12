per Mail teilen

Wie viele andere haben sich auch die Stars dieses Jahr auf eine ausgelassene Wasen- und Wiesn-Zeit gefreut. Doch letzten Endes kam alles anders als gedacht...

Trotz dieser Umstände möchten wir uns die Freude am Oktoberfest aber nicht nehmen lassen. Egal ob Wasen oder Wiesn - gemeinsam feiern wir mit den Promis die Volksfestzeit mit einem kleinen Trachten-Tribute - online!

Passend zum eigentlichen "Closing" des Cannstatter Wasen am 11. Oktober 2020 gibt es hier für euch einen kleinen, abschließenden Online-Showroom, in dem sich die Stars von ihrer besten Seite zeigen. Denn: Neben ihrem Alltagslook und Bühnenoutfits können sich die Stars in feschem Dirndl und Lederhosen definitiv sehen lassen!

Wir hätten uns gefreut, wenn Musiker wie Vanessa Mai, Linda Fäh, Thomas Anders, Sebastian Wurth von Feuerherz und Co in diesem Jahr einen Grund gefunden hätten, ihre schicke Tracht mal wieder auszuführen.

voXXclub

Bei der Lederhosen-Crew voXXclub ist die Tracht schon Kult und längst als Markenzeichen der fünf Musiker bekannt. Für dieses Jahr lieferten sie einen Wiesn-Hit der besonderen Art, "Mia san Wiesn", gingen auf Biergarten-Tour und sorgen allseits für Stimmung. Selbst mit leerem Maß und ohne Festzelt. #donnawedda

Liebe voXXclub-Freunde, wir sind schon auf dem Sprung ins Wochenende! 🙌🏼 Wieder eine Woche geschafft und wieder etwas näher an der Veröffentlichung unseres ersten Best-Of Albums "ROCK MI - Die grössten Hits" dran! 💪🏼 Jetzt schnell vorbestellen und am 18.09.2020 direkt im Briefkasten haben: den Link dazu findet ihr in unserer Bio 📲 #voxxclub #bestof #album #comingsoon #hitshitshits #abinswochenende voxxclub_official, Instagram , 21.8.2020, 14:19 Uhr

Marie Reim & Chris Cronauer

... die beiden wären definitiv auch ein hübsches Paar auf der Wiesn oder dem Cannstatter Wasen gewesen, oder?

#madlundbua #feschespärchen #trachtencouple

Wir hatten so einen schönen Abend gestern! ❤️🥨 @chris.cronauer @lindahesseofficial @meinherzschlaegtschlager #tiktok#livestream#schlager#mega#weildasmädelssomachen#chriscronauer#mariereim#schlager#pop#popschlager#charts#aingle#album#singer#songwriter#oktoberfest#meinherzschlägtschlager mariereim_official, Instagram , 24.9.2020, 13:59 Uhr

Linda Hesse

... mit weiblicher Verstärkung durch Kollegin Marie Reim.

#eindirndlkommtseltenallein #feschemadl #dirndlzeit #dietrachtsitzt

Unser Herz schlägt Schlager ❤️ Heute nicht verpassen, den @meinherzschlaegtschlager #Oktoberfest Livestream auf TikTok 🎉 @mariereim_official @chris.cronauer Danke dir liebe @trachtlerin für diese unfassbar schönen Dirndl 💖 lindahesseofficial, Instagram , 23.9.2020, 17:40 Uhr

Linda Fäh mit Papa und Schwester

... die Familie vereint - zusammen geben sie ein schönes Bild ab.

#familytime #familienfoto #qualitytime

O ZAPFT IS 🍺 happy Birthday Papa 🎉 Oktoberfeste fallen heuer leider aus 🎤 also geniessen wirs halt einfach daheim in der Fähmily 😍 #oktoberfest #ozapftis #fähmily #birthday #schwestern #papa #feiern #überraschung linda_faeh_official, Instagram , 3.10.2020, 18:30 Uhr

Vanessa Mai mit DJ Ötzi & Florian Silbereisen

... Tracht hoch drei! Hier feierten Vanessa, DJ Ötzi und Florian noch gemeinsam in Tracht. #allegutendingesinddrei #starsuntersich

"Dirndl! Fertig! Los!" Heute Abend ab 20.15 in der ARD! Ich darf moderieren, tanzen und singen!🙌🏼 Für euch hab ich mir ganz besondere Auftritte einfallen lassen! 😍 Unbedingt einschalten! ❤️Werbung: #krügerdirndl #dressedinkrüger @krueger_dirndl vanessa.mai, Instagram , 16.9.2017, 13:14 Uhr

Sebastian Wurth von Feuerherz

Ein Feuerherz kommt selten allein - eigentlich...

Das Oktoberfest wäre ein geeigneter Anlass für die vier Jungs gewesen, um den Abschied mit Feuerherz nochmal gebührend ausklingen zu lassen, oder?!

#whoknows #abschlussfest #daslebenunddiefreundschaftfeiern

Julia Lindholm

Die hübsche Schwedin Julia Lindholm schlüpfte letztes Jahr zur Wiesnzeit in das traditionelle Trachtenkleid. "Ich habe mich richtig deutsch gefühlt in meinem Dirndl", schrieb sie.

#trachtengefühl #feschesmadl #goodvibes

O‘zapft is! 🥨🍺 Am Dienstag war ich zum ersten mal auf der Wiesn - es war unglaublich lustig! Ich habe mich richtig deutsch gefühlt in meinem Dirndl 👗😌 vielen Dank an Marko von @gutelaunetv_offiziell für die Einladung 🥰 Seid ihr auch Wiesn-fans? 🙋🏼‍♀️ . . @stefanie.hertel @patrick_lindner @sonia.liebing.official @lenalaval_official @freiheitstim @buchnerjulia #wiesn #oktoberfest #münchen #ozapftis #dirndl #krüger #fashion #happy #fun #gutelaunetv #dance #sing #julialindholm #artist #singer #music #pop #schlager #tradition #party julialindholmofficial, Instagram , 26.9.2019, 18:51 Uhr

Thomas Anders & seine Frau Claudia

... sind dieses Jahr in Gedenken an das beliebte Volksfest extra nochmal in ihr Outfit gestiegen - und hatten ersichtlicherweise trotzdem ihren Spaß.

#oktoberfesttribute #trachtenpaar #spaßintracht

Irgendwie vermissen wir das Oktoberfest und die Wiesn ja schon...! 🍻🥨 Claudia & ich freuen uns schon sehr, wenn wir alle endlich wieder ausgelassen auf Konzerten und Festen mit unseren Freunden feiern dürfen. Wir Menschen brauchen das doch einfach als Ventil für den Alltag. Umsomehr freue ich mich, wenn ich mit meiner Musik 🎶 den Menschen auch eine Art Ventil geben und sie damit etwas glücklich machen kann. Musik kann man ja überall hören: Zuhause, im Auto, im Büro, auf den Kopfhörern...allein oder eben während der #coronapandemie in begrenzter Menschenanzahl. Wo hört Ihr am liebsten eure Musik? #oktoberfest #timesbeforecorona #thomasanders #claudiaweidunganders thomasanders_official, Instagram , 27.9.2020, 12:19 Uhr

Sonia Liebing

Das Volksfest-Fieber packte die junge Schlagersängerin tatsächlich erst letztes Jahr. Mit ihrem Mann Markus gab sie dabei - vor der bunten, feierlichen Kulisse - eine ziemlich gute Figur ab!

#couple #trachtenturteltäubchen #totalverliebt