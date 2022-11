Vanessa Mai trauert um ihren Opa Dido

Vanessa Mais Großvater Dido ist gestorben. Auf Instagram nimmt die Sängerin mit einem emotionalen Post Abschied.

Vanessa Mai nimmt Abschied von ihrem Großvater

Mit gefühlvollen Worten hat Vanessa Mai den Abschied von ihrem verstorbenen Opa Dido ausgedrückt. Auf ihrem Instagram-Account erinnert die Sängerin mit kroatischen Wurzeln mit mehreren persönlichen Bildern aus Kindertagen an die gemeinsame Zeit. Auch Vanessa Mais Oma Baka ist schon verstorben. Jetzt folgte ihr Opa...

"Ich weiß, dass du jetzt mit Baka zusammen bist. An einem schönen Ort. Wo ihr jetzt beide zusammen über uns wacht. "Moja Vanessa“ bleibt für immer Musik in meinen Ohren. Ich hab euch lieb und ich danke euch für meine schönsten Kindheitserinnerungen."

Besuch beim Opa in der Doku "Vanessa Mai – MAI time is now"

Vier Jahre lang wurde Vanessa Mai von einem Filmteam begleitet. Dabei gewährte die Sängerin extrem persönliche Einblicke. Es entstand die dreiteilige Dokuserie "Vanessa Mai – MAI time is now". Im Rahmen dieser Doku besuchte Vanessa Mai gemeinsam mit ihren Eltern und ihrem Ehemann Andreas Ferber erstmals nach sechs Jahren auch wieder ihren Opa Dido in Kroatien. Das emotionale Wiedersehen könnt ihr hier sehen.

Da sagt Vanessa auch, dass sie die Zeit nutzen will, die ihr Opa noch lebt, und ihn mindestens jedes Jahr besuchen will. Diese Möglichkeit hat Vanessa nun leider nicht mehr.