Du wolltest schon immer nach Malle und dein Schlagerwissen unter Beweis stellen? SWR Schlager, Mickie Krause, Anna-Maria Zimmermann, Ikke Hüftgold & Julian David machen's möglich!

SWR Schlagerstar: Das interaktive Schlagerquiz

SWR Schlager nimmt dich mit auf eine ganz besondere Reise und zwar jederzeit und überall! Denn alles, was du dafür brauchst ist dein Schlager-Know-How, Textsicherheit UND einen Sprachassistent oder Smart Speaker - genauer gesagt Alexa oder Google Home.

Und so findest du deinen Weg durch die Welten der Schlager-Top-Hits, Kult-Schlager und Ballermann-Gassenhauer:

Die Spielmodi: Malle-Abenteuer- oder Partymodus?

Bei "SWR Schlagerstar" hast du die Wahl: Malle-Abenteuer oder Party alleine oder mit Freunden?

In unserem interaktiven Smart Speaker-Spiel kannst du zwischen zwei Modi wählen:

Der Abenteuermodus: Ab in den Flieger nach Mallorca! Hier trittst du deine Reise durch die Schlagerwelten an und vertraust auf deine Instinkte, um vielleicht DER nächste, neue Schlagerstar zu werden! Du triffst eigene Entscheidungen und begegnest dabei Schlagerkünstler*innen wie Ikke Hüftgold, Anna-Maria Zimmermann oder Mickie Krause, die dich vor verschiedene Herausforderungen stellen. Durch das Beantworten von Fragen und deiner Performance “on stage“ sammelst du Schlagerherzen. Wie viele Herzen lässt du am Ende als neuer Schlagerstar höher schlagen?

Der Partymodus: Wähle den Party-Modus, um gegen Schlagersänger Julian David anzutreten oder mit Freunden einen unterhaltsamen Abend zu verbringen und dabei eure Textsicherheit zu testen und mit Schlager-Wissen zu glänzen.

Die Voicequiz-Anwendung mit Alexa oder Google Home:

Wenn du ein Amazon Echo Gerät besitzt, kannst du das Spiel über den Browser oder in der Alexa App aktivieren und sofort einsetzen. Eine weitere Erklärung findest du unter "Alexa". Unser Schlagerpartyquiz ist aber auch über den Google Assistent erreichbar. Eine weitere Erklärung findest du über "Google Assistant". Verfügst du über eine Gmail Mailadresse, kannst du das Quiz über die Google Assistant-App spielen.

Zur App kommst du hier: Link zu Alexa / Link zu Google Assistant.

So bist du startklar für SWR Schlagerstar:

Du benutzt Alexa? Dann klicke hier.

Du benutzt Google Home? Dann klicke hier.

SWR-Schlagerstar: Dein Feedback

Dir gefällt unser neuer Skill "SWR Schlagerstar" und du hättest gerne noch weitere Abenteuer zur Verfügung? Dann hinterlasse gerne positives Feedback unter dem Amazon Alexa Skill. (Verlinkung) Durch Feedback und neue Anregungen können wir das "schlagerhafte" Gamingabenteuer noch besser gestalten und an einer Spielerweiterung arbeiten. Oder schreibe uns ganz einfach eine Mail mit dem Betreff "Feedback SWR Schlagerstar" an: schlager@swr.de.