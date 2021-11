Die Schlagerstars in der Adventsszeit!

Auch in diesem Jahr wollen wir euch die mit unserem Advents-Ticker auf dem Laufenden halten und versorgen euch hier mit den schönsten weihnachtlichen Posts der Stars!

Die Adventszeit steht vor der Tür und so mancher Schlagerstar hat bereits mit den ersten Vorbereitungen begonnen. Auch wenn das „Fest der Liebe“ in diesem Jahr erneut ein anderes zu werden scheint, die Vorfreude auf Weihnachten lassen sich die Schlagerstars dennoch nicht nehmen! Ob Plätzchen backen, oder die Dekoration von Wohnung, Haus und Garten – der Countdown läuft...und das ist auch gut so.

Thomas Anders verpasst Garten den Weihnachtslook

Einer, der schon losgelegt hat, ist Sänger, Schauspieler und Moderator Thomas Anders. Mit den Worten "Turn the lights on! It‘s beginning to look like Christmas in my garden." leutet er auf seinem Instagram-Kanal die vorweihnachtliche Zeit ein! Die Vorfreude steht Thomas in jedem Fall ins Gesicht geschrieben.