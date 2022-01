Sie können singen, sie können tanzen und: schauspielern! Viele Schlagerstars haben ihr Schauspieltalent schon in Fernsehserien oder auch Filmen beweisen können. Schaut euch hier an, wo die Stars als Schauspieler zu sehen sind oder waren!

"Der König von Palma": Lucas Cordalis spielt seinen verstorbenen Vaters Costa

Nachdem die Teilnahme im Dschungelcamp für Lucas Cordalis leider durch einen positiven Corona-Test wegfällt, tritt der beliebte Promi nun schauspielerisch in die Fußstapfen seines verstorbenen Vaters Costa Cordalis: Neben Hauptdarsteller Henning Baum, gibt Lucas in der 6-teiligen RTL+-Serie "Der König von Palma" alias Sänger Costa Cordalis einen Auftritt zum Besten. Die geplante Streaming-Serie greift filmisch die Historie des Partytourismus an der Playa de Palma auf.

Lucas Cordalis spielt in einer TV-Serie seinen verstorbenen Vater Costa Cordalis. picture-alliance / Reportdienste TVNOW / Stefan Gregorowius | P0009

Luca Hänni als Synchronstimme in "SING - Die Show Deines Lebens"

Am 20. Januar 2022 kommt der zweite Teil von "SING" in die deutschen Kinos und auch Luca Hänni ist das zweite Mal zu hören. Dieses mal leiht er dem schüchternen Elefanten Alfonso seine Stimme.

Im ersten Teil synchronisierte er übrigens einen der drei Frösche, die anderen zwei wurden von Prince Damien und Lukas Pratschker gesprochen.

Luca Hänni im Synchronstudio

Hier könnt ihr Luca Hänni einmal ganz exklusiv ins Tonstudio folgen und sehen, wie Alfonso der Elefant seine Stimme bekommt.

Sarah Engels: Hauptrolle in Fernseh-Spielfilm

Sarah Engels startet im Fernsehen gleich mit einer Hauptrolle durch! Am 17. Januar 2022 läuft der Spielfilm "Die Tänzerin und der Gangster – Liebe auf Umwegen" im Sat.1 Fernsehen. Sarah spielt Toni, eine alleinerziehende Mutter, die von einer großen Karriere als Musicaldarstellerin träumt.

Sarah Engels über ihre Rolle

Toni ist eine echte Löwen-Mama, die mit einem Casting in Berührung kommt - damit kann ich mich natürlich identifizieren

Tim Peters: Songbattle-Kandidat bei "Unter uns"

picture-alliance / Reportdienste SvenSimon | Malte Ossowski

Tim Peters erster großer Auftritt als Schauspieler: Bei der RTL-Soap "Unter uns" spielt er sich in zwei Folgen selbst und tritt in einem Songbattle gegen eine weitere Sängerin an. Tim heizt mit seinem Pop-Schlager der "Unter uns"-Gruppe so richtig ein und gibt uns so schon einen Vorgeschmack auf seinen nächsten Song "Auf die nächsten 30 Jahre". Aber eine Schauspielkarriere kann sich Tim nicht vorstellen, "Unter uns" verrät er, dass die Dreharbeiten zwar eine tolle neue Erfahrung waren, er aber doch lieber der Musik treu bleiben möchte. Tim gibt seinen Fans mit einem Making-of Video auf YouTube einen Einblick in die Dreharbeiten. Darin zeigt er Eindrücke vom Set und von hinter den Kulissen. Auf Instagram teilt er einen kleinen Ausschnitt:

Vanessa Mai: Filmtochter von Axel Prahl

Auch Vanessa Mai feierte ihr Schauspieldebüt mit einem Spielfilm. In dem Fernsehdrama "Nur mit dir zusammen" spielt sie Juli, die Tochter von Rocklegende Wim, gespielt von Axel Prahl. In dem Film entstand sogar der Song "Spiegel, Spiegel", den Vanessa Mai gemeinsam mit Axel Prahl als emotionales Papa-Tochter-Duett singt. Der Film wurde im Januar 2020 zum ersten Mal ausgestrahlt und erhielt top Einschaltquoten: Ca. 3,69 Millionen Zuschauer begleiteten Vanessa bei ihrer ersten Schauspielrolle.

Helene Fischer: Auftragsmörderin im Tatort

dpa Bildfunk Picture Alliance

So habt ihr Helene Fischer wahrscheinlich noch nie gesehen: Eiskalt, skrupellos und mit dunklen Haaren. 2015 spielte Helene Fischer an der Seite von Til Schweiger im Hamburg-Tatort "Der große Schmerz" die Auftragsmörderin Leyla.

Die Rolle der Leyla ist so weit weg von dem, was ich auf der Bühne mache und es hat mich gereizt, endlich mal wieder zu schauspielern. Ich habe das seit meiner Ausbildung viel zu selten gemacht.

Ross Antony und Thomas Anders: Als Tony Frost und Thomas Anders bei "Rote Rosen"

Ross Antony als Tony Frost in der Telenovela "Rote Rosen" ard-foto s2-intern/extern

Neben Tim Peters standen auch schon weitere Schlagerstars für eine Serie vor der Kamera: Ross Antony mischt die ARD-Telenovela "Rote Rosen" als Wetterfrosch Tony Frost auf. Seit dem 16. März spielt das Energiebündel seine Rolle in der ARD-Soap. Am 6. Mai hat auch Schlagerkollege Thomas Anders dem Briten in der Telenovela Gesellschaft geleistet. Als Gastrolle spielte Thomas Anders sich selbst und es gab sogar eine kleine musikalische Einlage für "Oma Ingrid".

Beatrice Egli: Gastrolle bei "Sturm der Liebe"

Auch Strahlefrau Beatrice Egli konnte ihr Schauspieltalent schon in einer ARD-Telenovela beweisen: In "Sturm der Liebe" spielte sie dabei 3 Folgen lang sich selbst und hat als Überraschungsgast auf einer Hochzeit gesungen.

Es ist das erste Mal, dass ich nicht nur als Sängerin, sondern auch als Schauspielerin vor der Kamera stehe. Das ist eine wunderbare Herausforderung.

Jürgen Drews: Gastrolle bei "Um Himmels Willen"

Jürgen Drews als Schlagerstar Freddy Braun in der Serie "Um Himmels Willen" ard-foto s2-intern/extern

Der König von Mallorca im Kloster: Auch Jürgen Drews hat die Schlagerwelt schon in einer ARD-Serie würdig vertreten. In "Um Himmels Willen" verzückte er 2018 als Schlagerstar Freddy Braun die Nonnen im Kloster Kaltenthal bei einer Wohltätigkeitsgala. Doch Jürgen Drews war sogar auch schon mal zu Gast bei der ARD-Serie "Rote Rosen", wie seine Schlager-Kollegen Ross Antony und Thomas Anders. Dort spielte er 2019 drei Folgen lang sich selber.

Andreas Gabalier: Als Popsänger bei den "Rosenheim-Cops"

Ein Österreicher im tiefen Bayern: Andreas Gabalier hat 2020 in einer Folge der ZDF-Krimiserie die "Rosenheim-Cops" den Pop-Musiker Fabrizio Frey gespielt, der bei einem großen Stadtfest auftreten soll.