Sie können Singen, sie können Tanzen und sie können Schauspielern! Viele Schlagerstars haben ihr Schauspieltalent schon in Fernsehserien oder auch Filmen beweisen können. Schaut euch hier an, wo die Stars als Schauspieler zu sehen sind oder waren!

Sarah Engels: Hauptrolle in Spielfilm

Sarah Engels startet im Fernsehen gleich mit einer Hauptrolle durch! In ihrer Insta-Story erzählt sie ihren Fans, dass sie in einem Sat1-Spielfilm eine alleinerziehende Mama und Musical-Darstellerin spielt. Mitte Mai haben jetzt die Dreharbeiten in Berlin begonnen. Sarah verrät, dass sie die ersten Tage erstmal sehr viele Tanzproben hatten - wir dürfen uns also wieder auf eine tanzende Sarah freuen! Dass sie das gut kann, hat sie bereits bei der Tanz-Show "Let's Dance" 2016 bewiesen. Der Titel und weitere Details sind aber noch nicht bekannt.

Es ist irgendwie total verrückt - so eine richtige Hauptrolle. Aber ich bin auch unfassbar stolz, dass ich das machen kann und freue mich schon sehr auf diese Herausforderung!

Vanessa Mai: Filmtochter von Axel Prahl

Auch Vanessa Mai feierte ihr Schauspieldebüt mit einem Spielfilm. In dem Fernsehdrama "Nur mit dir zusammen" spielt sie Juli, die Tochter von Rocklegende Wim, gespielt von Axel Prahl. In dem Film entstand sogar der Song "Spiegel, Spiegel", den Vanessa Mai gemeinsam mit Axel Prahl als emotionales Papa-Tochter-Duett singt. Der Film wurde im Januar 2020 zum ersten Mal ausgestrahlt und erhielt top Einschaltquoten: Ca. 3,69 Millionen Zuschauer begleiteten Vanessa bei ihrer ersten Schauspielrolle.

Helene Fischer: Auftragsmörderin im Tatort

dpa Bildfunk Picture Alliance

So habt ihr Helene Fischer wahrscheinlich noch nie gesehen: Eiskalt, skrupellos und mit dunklen Haaren. 2015 spielte Helene Fischer an der Seite von Til Schweiger im Hamburg-Tatort "Der große Schmerz" die Auftragsmörderin Leyla.

Die Rolle der Leyla ist so weit weg von dem, was ich auf der Bühne mache und es hat mich gereizt, endlich mal wieder zu schauspielern. Ich habe das seit meiner Ausbildung viel zu selten gemacht.

Ross Antony und Thomas Anders: Als Tony Frost und Thomas Anders bei "Rote Rosen"

Ross Antony als Tony Frost in der Telenovela "Rote Rosen" ard-foto s2-intern/extern

Doch nicht nur in Filmen sehen die Schlagerstars super aus, auch in Serien sind sie sehr beliebt und machen eine tolle Figur! Ross Antony mischt die ARD-Telenovela "Rote Rosen" als Wetterfrosch Tony Frost auf. Seit dem 16. März spielt das Energiebündel seine Rolle in der ARD-Soap. Am 6. Mai hat auch Schlagerkollege Thomas Anders dem Briten in der Telenovela Gesellschaft geleistet. Als Gastrolle spielte Thomas Anders sich selbst und es gab sogar eine kleine musikalische Einlage für "Oma Ingrid".

Beatrice Egli: Gastrolle bei "Sturm der Liebe"

Auch Strahlefrau Beatrice Egli konnte ihr Schauspieltalent schon in einer ARD-Telenovela beweisen: In "Sturm der Liebe" spielte sie dabei 3 Folgen lang sich selbst und hat als Überraschungsgast auf einer Hochzeit gesungen.

Es ist das erste Mal, dass ich nicht nur als Sängerin, sondern auch als Schauspielerin vor der Kamera stehe. Das ist eine wunderbare Herausforderung.

Jürgen Drews: Gastrolle bei "Um Himmels Willen"

Jürgen Drews als Schlagerstar Freddy Braun in der Serie "Um Himmels Willen" ard-foto s2-intern/extern

Der König von Mallorca im Kloster: Auch Jürgen Drews hat die Schlagerwelt schon in einer ARD-Serie würdig vertreten. In "Um Himmels Willen" verzückte er 2018 als Schlagerstar Freddy Braun die Nonnen im Kloster Kaltenthal bei einer Wohltätigkeitsgala. Doch Jürgen Drews war sogar auch schon mal zu Gast bei der ARD-Serie "Rote Rosen", wie seine Schlager-Kollegen Ross Antony und Thomas Anders. Dort spielte er 2019 drei Folgen lang sich selber.

Andreas Gabalier: Als Popsänger bei den "Rosenheim-Cops"

Ein Österreicher im tiefen Bayern: Andreas Gabalier hat 2020 in einer Folge der ZDF-Krimiserie die "Rosenheim-Cops" den Pop-Musiker Fabrizio Frey gespielt, der bei einem großen Stadtfest auftreten soll.