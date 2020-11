In Silbereisens Adventsshow treten Karsten, Sebastian, Matt und Dominique nun ein letzes Mal zu viert auf und verabschieden sich damit musikalisch von ihren Fans und Kollegen...

Advent, Advent, das letzte Show-Licht brennt...

Am 28. November gehen die Lichter aus - zumindest für Dominique, Sebastian, Karsten und Matt aka "Feuerherz". Mit einem letzten, gemeinsamen Bühnenauftritt zu viert verabschiedet sich Deutschlands erste Schlager-Boygroup in Florian Silbereisens "Adventsfest der 100.000 Lichter" von der Bühne. Ein gebührender, emotionaler Abschluss!

Denn: Dort wo alles begann, nimmt nun alles sein Ende - mit Florian Silbereisen als treuer Wegbegleiter und Wegbereiter.

Florian Silbereisen im Duett mit Feuerherz im Jahre 2015. Imago imago images / Future Image

Die Geschichte von Feuerherz - wir blicken zurück

Mit der Debutsingle "Verdammt guter Tag" feierte Feuerherz in einer Silbereisen-Show im März 2015 TV-Premiere. Fünf Jahre und unzählige Auftritte später, schenkt Florian den vier Feuerherzen nun als Gastgeber der kommenden Adventsshow eine letzte Bühne, um sich musikalisch zu verabschieden.

Doch damit ist die ganze Geschichte von Feuerherz nicht erzählt.

Wir von SWR Schlager nehmen den letzten Auftritt der Jungs zum Anlass und blicken zurück auf die erfolgreiche Karriere der sympathischen Musiker Karsten Walter, Dominique Baltas, Sebastian Wurth und Martijn "Matt" Stoffers.

"5 geile Jahre voller Höhen und Tiefen. Wir haben jede einzelne Sekunde genossen & werden all die schönen Momente und Erlebnisse zusammen für ewig im Herzen tragen. 4 Brüder - 4 Weggefährten & für immer ein Team." Feuerherz

Ein Schlager-Boy kommt selten allein - die Anfänge der Band

Karsten, Sebastian, Dominique und Martijn - 4 Herzen, die voller Leidenschaft für die Musik schlagen. Was sie dabei vereint: Sie brennen für das, was sie tun!

Die Schlager-Boyband zu Beginn ihrer Karriere: Dominique Bircan Baltas, Martijn Stoffers, Karsten Walter und Sebastian Wurth (v.l.) picture-alliance / Reportdienste Patrick Becher rtn - radio tele nord

Als erste Schlager-Boyband Deutschlands wollen sie deutsche Schlagermusik jung, lässig und modern klingen lassen.

Durch ihre jeweilige Erfahrung und Know-How als Sänger, Tänzer, ehemalige DSDS-Teilnehmer und Musicaldarsteller bringen die vier Jungs alle nötigen Starqualitäten für eine gemeinsame Musikkarriere mit. Durch das gemeinsame Management und den Bezug zum Schlager und zur deutschen Sprache wird aus einer spontanen Idee ein erfolgreiches (Feuer-)Herzensprojekt - ganz ohne Boyband-Casting!

Ihr Erfolgsrezept: Kein 08/15-Schlager, sondern ein frischer Pop-Schlager-Mix mit ehrlichen Texten sollen Schlagermusik einer jüngeren Generation zugänglich machen. Vorbilder und erfolgreiche Künstler wie Helene Fischer machen vor, wie es geht.

Das erste Mal mit Silbereisen

In der TV-Show "Die Besten im Frühling" mit Gastgeber Florian Silbereisen feiert die neue Formation FEUERHERZ mit ihrer Debutsingle "Verdammt guter Tag" im März 2015 Premiere und schlägt damit ein neues, musikalisches Kapitel auf. Im Juli 2015 folgt das erste, gleichnamige Album.

Ihr erster TV-Auftritt: Feuerherz mit Gastgeber Florian Silbereisen in der Show «Die Besten im Frühling» am 14.03.2015. dpa Bildfunk Andreas Lander Fotograf

Die ehrlich-authentische Art der vier Newcomer kommt an und lässt nicht nur Schlagerherzen höher schlagen.

Auf ihren Social Media-Kanälen gewähren die talentierten Jungs Einblicke hinter die Kulissen: Mit Backstage-Stories von Tanz- und Gesangsproben, spontanen Acoustic-Sessions, Videodrehs oder Aufnahmen aus dem Studio sowie gemeinsamen Ausflügen on tour, auf Skiern, in der Umkleide beim Oktoberfest, am See inklusive kleiner Badeunfällen unterhalten sie ihre Community und lassen die Fans so an ihrem Abenteuer teilhaben. Und damit „Lange nicht genug“: Ihr Song "Merry Christmas" wird ein Dauerbrenner und versüßt vielen die Vorfreude auf Weihnachten.

Karsten, Sebastian, Dominique und Matt beim "Adventsfest der 100.000 Lichter" am 28.11.2015 dpa Bildfunk Andreas Lander

"Der pure Wahnsinn!" - weitere Karriere-Highlights von Feuerherz

2016 folgt die erste Tour "Das Beste der Feste" mit Florian Silbereisen und renommierten Künstlern wie Michelle, Vanessa Mai, Ross Antony und DJ Ötzi. Kurz danach sind Feuerherz auch Teil der Toggo-Tour, die die Band auch in den folgenden Jahren als Headliner musikalisch begleitet.

Am 16. September 2016 wird ihr zweites Studio-Album "Genau wie du" veröffentlicht.

Die prominente "Das Beste der Feste"- Tour-Besetzung 2016 - mittendrin die Jungs von Feuerherz. Imago imago images / Christian Schroedter

Mit einer stetig wachsenden Fangemeinde beweist Feuerherz mehr und mehr: Schlager kann auch cool!

Das Jahr 2017 schweißt Team Feuerherz noch enger zusammen: Eine unvergessliche Kreuzfahrt an Bord des Schiffs der ARD-Serie "Verrückt nach Meer" bringt die prominente Schlager-Besatzung rund um Sebastian Wurth, Karsten Walter, Matt Stoffers und Dominique Baltas an entfernte Orte wie Kuba und Mexiko. Als Künstler stellen sie sich hiermit neuen Herausforderungen und müssen auch bei kritischen Schiffspassagieren überzeugen.

Noch im selben Jahr sind Feuerherz Vorband der Maite Kelly Tour "Die wunderbare Welt der Maite Kelly". Das gemeinsame Duett "Herzbeat" ist hierbei für viele Kelly- und Feuerherz-Fans eine tolle Konzert-Erinnerung.

Mit der Vorband im Duett: Maite Kelly auf ihrer Tour 2017. Imago Imago

Nach genreübergreifenden Unplugged-Covern wie dem Sommerhit Despacito ("Baby langsam") oder dem Nummer-Eins-Hit "Was du Liebe nennst" von Rapper Bausa im März 2018, folgen weitere Auftritte und TV-Shows, die das Multitalent der vier Jungs unter Beweis stellen. Mit dem Namen "Feuerherz" kommt das dritte Album der Band auf den Markt.

Bei „Letzte Chance in Leipzig – Wer singt beim Schlagerboom“ sichern sie sich das Last-Minute-Ticket zu Silbereisens Schlagerboom.

Und: Die beliebte Schlager-Boyband erfüllt sich den Traum einer eigenen Deutschland-Tournee - mit weiteren Terminen und Fortsetzung im Frühjahr 2019. Mit dabei: die talentierte Rockröhre Marina Marx als Support Act.

Feuerherz auf ihrer eigenen Tour-Bühne 2019 im Huxleys in Berlin. picture-alliance / Reportdienste Eventpress Hoensch

Mit dem Album "Vier" erscheint im August 2019 das persönliche, vierte "Feuerherz"-Album und die Disziplin der Schlager-Jungs wird mit dem Schlagerplanet-Award als "Band des Jahres" belohnt.

Erfolgsmomente wie diese beweisen: Der Plan von "Feuerherz" ist aufgegangen und hat der gesamten Truppe wertvolle Erfahrungen als Menschen und Musiker beschert.

Gehen, wenn's am schönsten ist...

„War's das schon?" - das fragten sich viele Fans als Deutschlands erste Schlager-Boyband Anfang Juni in Florian Silbereisens Show "Schlagerlovestory 2020 - Das große Wiedersehen" ihr Aus als Band zum Jahresende verkündet.

Mit "verdammt guten Tagen" und tollen Erfahrungen im Gepäck, warten auf die vier Jungs von Feuerherzen neue Herausforderungen und Solo-Projekte. Jeder von ihnen ist erwachsen geworden und möchte sich nun auf eigenen Wegen persönlich weiter entwickeln.

Die Jungs von Feuerherz sagen Goodbye - damals bei "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" 2015. Imago imago images / VIADATA

"Ein Lied auf das Leben"

Die letzte gemeinsame Single "Wenn Herzen auseinandergehn" ist ein Tribut an die gemeinsame Zeit als Band und mit ihrem Best-Of Album "Das Beste von Feuerherz" ein musikalisches Andenken und Geschenk für die Fans.

Da eine Abschluss-Tour aufgrund derzeitiger Umstände mit COVID-19 nicht möglich war, werden die vier also nun beim "Adventsfest der 100.000 Lichter" ein letztes Mal gemeinsam auf der Bühne stehen und sich verabschieden.

Männerherzen unter sich: Sebasian, Karsten, Dominique und Martijn mit ihrem musikalischen Wegbegleiter Florian SIlbereisen. Imago imago images / VIADATA

Die Zukunft der vier Feuerherz-Jungs

Sebastian Wurth hat sich mittlerweile als Songwriter und Künstlermanager ein weiteres Standbein aufgebaut. Gemeinsam mit Kollegin Maite Kelly schrieb er u.a. den Titel "Liebe lohnt sich". Martijn Stoffers veröffentlichte im Mai 2020 mit "Hou me vast" seine erste Single in den Niederlanden, zeigt auf Instagram Einblicke in seine Arbeit als Model und ermutigte zuletzt vor allem durch sein Coming Out als Vorbild für viele (junge) Menschen.

Auch Dominique Bircan Baltas und Karsten Walter sind zu echten Trendsettern und Influencern geworden: Im letzten Jahr zogen die beiden in die Landeshauptstadt Berlin: der perfekte Ort, um kreative Zukunftspläne zu schmieden. Mit Marie Wegener veröffentlichte Karsten Walter bereits im Oktober 2019 das Duett "Deine Liebe bleibt für immer". Derzeit sorgt er mit Sängerin Marina Marx u.a. auf TikTok und Instagram für unterhaltsame Reels und Posts.

Vier smarte Jungs: Die Band bei der TV-Show "Meine Schlagerwelt - Die Party mit Ross Antony". Imago imago images / Future Image

Die Feuerherz-Bilanz

Stets ein Lächeln auf den Lippen, einen lockeren und humorvollen Spruch parat, das Herz am rechten Fleck und mit den Füßen stets am Boden geblieben: das sind "Feuerherz".

Fünf gemeinsame Bandjahre, vier Studioalben und ein Best-of-Album, 63.000 gemeinsame Fans und Follower auf Instagram, 32.600 Abonnenten auf Youtube, unzählige neue Freundschaften mit Kollegen, Fans sowie zeitgemäße, facettenreiche Pop-Schlager-Musik, die in einer Playlist sechs volle Stunden füllt - darauf können Sebastian, Matt, Karsten und Dominique stolz zurückblicken.

Egal wie die Geschichte für alle vier Jungs weitergeht: Wir sind uns sicher - auf jeden der Musiker wartet auch weiterhin eine "verdammt gute Zeit"!

Verdammt gute Tage, das hatten wir. Durch dick und dünn, immer wieder. Was wir erlebten von Anfang an,

bleibt unvergesslich ein Leben lang. "Wenn Herzen auseinandergehn" - Feuerherz

Die musikalischen Highlights der Jungs gibt es hier als Rückblick nochmal zusammengefasst: