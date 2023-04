ON MAI WAY – Staffel 6: Der Laufband-Talk mit Vanessa Mai

per Mail teilen

Neue Runde, neuer Sprint! Vanessa Mai springt zurück aufs Laufband und bringt in der sechsten Staffel ihre Gäste wieder ordentlich zum Schwitzen!

Fresh-up für ON MAI WAY in der sechsten Staffel

Host Vanessa Mai flitzt wieder mit ihren Gästen übers Laufband und nimmt dabei kein Blatt vor dem Mund. Ihre Gäste auch nicht! Sie verziehen ihn höchstens beim Kippen der immer ekliger werdenden Ekel-Shots. Während die Schweißperlen jetzt schon zum sechsten Mal tropfen, gibt es für den Laufband-Talk ein Fresh-up: Es wird schneller und schwieriger! Pausen gibt es keine mehr, dafür neue, lustige Spiele und jede Menge Fangfragen. Bedeutet: Mehr Spaß für uns und vielleicht ein bisschen weniger für Vanessa und ihre Gäste.

Die neue Staffel seht ihr ab 27. April immer donnerstags um 18 Uhr auf unserem SWR Schlager YouTube-Kanal.

Wir starten in die sechste Staffel. Das ist so crazy, ihr seid crazy! Vielen Dank dafür!

Die Gäste auf dem Laufband

Zum Staffelauftakt steht eine Person auf dem Laufband, die sonst überwiegend sitzend tätig ist: Gamer-Girl Starletnova! Sport gewohnt ist hingegen Fitness-Influencerin Growingannanas. Bei Alexander Eder und Elif sind wir gespannt, ob sie sich auf ihren Stimmbändern ausruhen können. Urkomisch wird's garantiert mit Phil Laude und How To Shirli. Und last but not least: Bis wie viel km/h geben TikTok-Star Naomi Jon und Model Alex Mariah Peter wohl eine gute Figur ab?

Was ist ON MAI WAY?

Das YouTube-Format mit Gastgeberin Vanessa Mai ist eine Produktion des Digitalstudios "DRIVE beta" aus Berlin im Auftrag des SWR. Seit November 2020 steht Vanessa Mai regelmäßig mit prominenten Gästen auf dem Laufband, fordert sie in mehreren Runden körperlich und geistig heraus, entlockt ihnen Antworten, die sie lieber nicht gegeben hätten und stößt mit ihren Ekel-Shots an oder manchmal sogar auf.

Die bisherigen Gäste:

Rund 50 Gäste durften in den vergangenen fünf Staffeln bereits ihr sportliches Talent beweisen. Dabei waren zum Beispiel YouTube-Stars wie Marc Eggers, Sascha Hellinger und Julia Beautx, Rapper wie Kayef und Finch, Partyschlagersänger Ikke Hüftgold oder auch TV-Promis wie Lola Weippert und Tom Beck. Schwitzen mussten alle!

