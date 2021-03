Die Fans von Anna-Maria Zimmermann und Lozenz Büffel dürfen gespannt sein: Bald wird es ein Duett der beiden geben. Der Produzent ist kein Geringerer als Matthias Distel alias Ikke Hüftgold.

picture-alliance / Reportdienste Horst Galuschka - / - Christoph Hardt, Geisler-Fotopress

Was macht man mit der vielen freien Zeit im Lockdown? Genau, man produziert einen Song! Das dachte sich wohl Matthias Distel alias Ikke Hüftgold. Der Sänger und Produzent des Labels Summerfield Records schnappte sich kurzerhand Anna-Maria Zimmermann und Partysänger Lorenz Büffel und lud beide ins Studio ein.

Duett erscheint vermutlich im Herbst 2021

Auf Instagram gewährten sowohl Anna-Maria Zimmermann, als auch Lorenz Büffel ihren Fans erste Einblicke in die Produktion. Viel vom neuen Song war jedoch nicht zu hören. Man darf also gespannt sein. Was aber auf Anhieb deutlich wurde: Die beiden verstehen sich sehr gut, was sicherlich auch dem Duett zugute kommen dürfte. Matthias Distel sagte in seiner Instagram-Story stolz:

Ich habe gebettelt und gebetet (...) und jetzt ist die Traumfrau des deutschen Schlagers endlich bei Summerfield City. Anna-Maria Zimmermann und ihr charmanter Duettpartner! Matthias Distel auf Instagram

Matthias Distel: "Ein Lang ersehnter Wunsch geht in Erfüllung!"

Dass die drei Spaß hatten, verdeutlicht auch sein Instagram-Post. Dort erwähnt der Sänger, der dieses Mal in seiner Funktion als Produzent im Vordergrund stand, dass für ihn mit der Produktion ein Wunsch in Erfüllung gegangen sei: