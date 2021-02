per Mail teilen

Was für eine Überraschung! Lucas Cordalis wird 2022 als erster feststehender Teilnehmer ins RTL-Dschungelcamp nach Australien ziehen.

Wer hätte das gedacht? Lucas Cordalis verkündete im Halbfinale der RTL-Sendung "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow", dass er 2022 als Kandidat für das Dschungelcamp nach Australien reisen wird.

Lucas Cordalis nimmt 2022 an der 15. Jubiläumsstaffel des RTL-Dschungelcamps in Australien teil.

Sein Vater Costa Cordalis war der erste Dschungelkönig

Damit tritt der Sänger in die Fußstapfen seines verstorbenen Vaters, Costa Cordalis, der bereits 2004 in der ersten Staffel an den Start ging und das Finale sogar für sich entschied: Er schnappte sich die heißbegehrte Krone!

Schlagersänger und "Dschungelkönig" Costa Cordalis († 2. Juli 2019) und sein Sohn Lucas (r.) nach der Aufzeichnung der RTL-Sendung "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Jahr 2004.

Aus Respekt vor seinem Vater, hat Lucas Cordalis mit der Teilnahme am Dschungelcamp gewartet

Warum Lucas bisher noch nicht an dem Projekt teilgenommen hat begründet der Sänger so:

Obwohl ich in der Vergangenheit einige Male für eine Teilnahme angefragt wurde, habe ich aus Respekt vor meinem Vater, der der erste Dschungel König war, immer abgelehnt. Lucas Cordalis, Instagram

Die Dschungelkrone soll zurück zum Cordalis-Clan

Dennoch: Lucas ist fest entschlossen, die Dschungelkrone wieder zurück in den Cordalis-Clan zu überführen! Bei diesem Vorhaben bittet er auch seine Fans um Unterstützung, wie ein aktueller Post auf seinem Instagram-Kanal zeigt: