Wir haben für euch mal die Feeds unserer Stars gecheckt und sind dabei auf das ein oder andere musikalische Talent gestoßen.

Ihr habt euch sicher auch schon mal gefragt, ob der ein oder andere Schlagerstar auch ein Instrument spielen kann. Diese Frage können wir eindeutig mit "Ja“ beantworten! Denn nicht nur am Mikro geben die Künstler so richtig Vollgas – auch am Keyboard, Klavier oder der Gitarre stellen sie ihr musikalisches Können unter Beweis.

Auch auf ein paar Exoten sind wir gestoßen. Denn gerade in Zeiten von Corona, vor allem aber während der vielen freien Zeit innerhalb der Lockdowns, wurden einige Stars wieder von der Lust und Neugierde gepackt, mal was anderes auszuprobieren.

Oonagh: Mit zarten Klängen ins neue Jahr

So auch die Sängerin Senta-Sofia Delliponti, besser bekannt unter dem Künstlernamen "Oonagh“, die ihre Freude an den Klängen der Steel Drum entdeckt hat. Hört selbst!

Luca Hänni lernte mit neun Jahren das Gitarre- und Klavierspielen

Und Luca Hänni? Neben seinem Gesang überzeugt er durch seine Künste an der Gitarre, dem Klavier oder Keyboard:

Madeline Willers gibt Piano-Kostprobe

Auch Madeline Willers begeistert ihre Fans nicht nur mit ihrer Stimme – die Sängerin spielt auch leidenschaftlich gerne Klavier, wie man in ihrem Feed sieht. Hin und wieder gibt es davon sogar eine Kostprobe mit persönlichen Songausschnitten in ihrer Instagram-Story:

Jürgen Drews: Nahm als Jugendlicher Unterricht bei einem Jazzgitarristen

Was wäre Jürgen Drews ohne seine Gitarre! Von der ersten Stunde an steht der Künstler mit dem Instrument auf der Bühne. Mit dem Sänger Ben Zucker, der übrigens auch Gitarre spielt, hat der Schlagesänger kürzlich den Song „Ein Bett im Kornfeld“ neu aufgenommen: