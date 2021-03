Marmelade machen oder Keyboard spielen - Schlagerstars wie Anna-Carina Woitschack oder Kerstin Ott haben im Lockdown neue Leidenschaften entdeckt oder alte Hobbys zu neuem Leben erweckt.

Dass der Lockdown viel freie Zeit mit sich bringt und teilweise für Langeweile sorgt, ist bekannt. Gerade dann ist Kreativität gefragt.

Anna-Carina Woitschack haut wieder in die Tasten

Anna-Carina Woitschack zum Beispiel hat eine, wie sie sagt, "fast vergessene Liebe wiederentdeckt": Das Keyboard spielen!

SWR Privat

Als ich 15 Jahre alt war, bekam ich von meinen Eltern ein Keyboard und spielte damals echt stundenlang. Anna-Carina Woitschack auf Instagram

Kerstin Ott bringt eigene Marmelade auf den Tisch

SWR Privat

Auch Kerstin Ott hatte eine geniale Idee. Diese kam ihr, als sie mit ihrem Manager Holger eines Sonntagmorgens frühstückte:

Zufällig hörten wir gerade meine neuen Songs durch. Unter anderem auch "Marmeladenglasmomente". Dabei ist die Idee entstanden. Kerstin Ott im Gespräch mit dem SWR

Und so kocht die Sängerin in der Küche ihre Lieblingsmarmeladen. Das Familienprojekt Marmelademachen, an dem auch ihre Frau Karolina beteiligt ist, fand wohl großen Zuspruch im Freundes- und Bekanntenkreis, wie Kerstin dem Portal Schlager.de verriet. Ein Marmeladenhersteller fand das Brotaufstrich-Projekt so gut, dass er „Marmeladenglasmomente“ mit Kerstins Konterfei verkaufen will.