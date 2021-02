per Mail teilen

Nach den eisigen Minusgraden der vergangenen Wochen werden wir in diesen Tagen mit Sonne und milden Temperaturen belohnt! Das lockt auch viele Schlagerstars an die frische Luft.

Andrea Berg hat den Frühling gesichtet

Auch bei Andrea Berg liegt ein Hauch von Frühling in der Luft! Das zeigt ein aktueller Post der Schlagerqueen auf ihrem Instagram-Kanal. Eine Collage, bestehend aus einem herrlich schönen Bild mit gelben Krokussen, vermutlich aus dem eignen Garten, und ein Bild mit einer ihrer Katzen. Dazu fragt sie ihre Fans: "Frühling gesichtet. Habt ihr ihn auch schon entdeckt?"

Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross: Mit Dackel Lotti an der Luft

Ach wie süß! Die kleine Dackeldame Lotti durfte mit Frauchen Anna-Carina Woitschack und Herrchen Stefan Mross ihren ersten Frühlingsspaziergang unternehmen. Dass die drei sichtlich Spaß hatten wird auf dem Foto, welches der Künstler auf seinem Instagram-Kanal gepostet hat, mehr als deutlich:

Luca Hänni: Würde sich am liebsten schon ins Sommer-Outfit schmeißen

Auch Luca Hänni zog es am Wochenende ins Freie! Die Sonne und die milden Temperaturen haben dem Schlagerstar so gut gefallen, dass er sich am liebsten noch sommerlicher gekleidet hätte. Wir finden: Das Outfit steht ihm schon sehr gut und hat absolut Sommer-Potenzial!

Ella Endlich: Kraft für die neue Woche tanken

Und Ella Endlich? Sie hatte es sich direkt mal draußen gemütlich gemacht. Auf einem Foto sitzt die Sängerin meditierend auf dem Rasen. So lässt sich doch mit viel Power in die neue Woche starten!

DJ Herzbeat: Mit offenen Armen dem Frühling entgegen!

Ein Bild, welches die Freude über die warmen Temperaturen nicht besser hätte zeigen können! Mit offenen Armen springt DJ Herzbeat dem Frühling entgegen und freut sich über die Sonne: