Der deutsche ESC-Kandidat Jendrik Sigwart teilt fleißig seine Eindrücke aus Rotterdam mit seinen Fans. Das passiert hinter den Kulissen beim Eurovision Song Contest!

Social Media Tagebuch über den Eurovision Song Contest

Fans waren wohl selten so nah beim ESC dabei wie dieses Jahr! Denn Jendrik Sigwart nimmt seine Community über Instagram bei all seinen Erlebnissen mit. In den letzten Tagen konnten Fans ihn zu seinen Proben und hinter die Bühne begleiten. Er gab einen Einblick in den Ablauf und den Alltag der Teilnehmer und vor allem in die Stimmung hinter der Bühne. Und die ist offenbar mega! Auch wenn der Kontakt zu den anderen Kandidaten durch Corona wohl sehr stark eingeschränkt ist, wie Jendrik auf Instagram berichtet, kommt eins trotzdem nicht zu kurz: der Spaß. Der 26-Jährige verbreitet gute Laune und teilt dabei seine ganz persönlichen Erfahrungen: Von Corona-Tests über Pressekonferenzen bis hin zum großen Gala-Abend. Vor allem aber teilt er das einzigartige ESC-Feeling. Hier könnt ihr seinen aktuellsten "Tagebucheintrag" sehen:

"I don't feel hate": Tutorial und Akustikversion

Seinen ESC-Song "I don't feel hate" zeigt Jendrik seiner Community mal in einer ganz anderen Version - und zwar nur mit seiner Ukulele. Im Gegensatz zu dem sonst so kraftvollen Song ertönt er hier in ganz zarten und leisen Tönen und wirkt so noch persönlicher. Auch zeigt er ein Tutorial mit den Akkorden auf der Ukulele für seinen Song. Einmal "I don't feel hate" für Alle!

ESC-Finaltag: Der Countdown läuft

Nach den Einblicken der letzten Woche vor dem Finale in den ESC-Trubel gibt uns Jendrik nun auch einen Einblick in sein Gefühlsleben. Natürlich mit einer ordentlichen Portion Humor. Auf Instagram postet er ein Foto, wie er sich am Tag vor dem großen Finale fühlt. Die Aufregung ist auf jeden Fall da. Für Jendrik ist es eine riesen Ehre auf dieser großen Bühne vor so vielen Menschen stehen zu dürfen, wie er seinen Fans in seiner Insta-Story erzählt. Doch darüber möchte er während seines Auftritts nicht nachdenken, sondern einfach den Moment genießen und Spaß haben.

Auftritt beim großen ESC-Finale am 22. Mai

Jendrik wird am großen Finale mit der Startnummer 15 auf die Bühne gehen. Nach den vergangenen Halbfinalen am 18.05. und 20.05. stehen die insgesamt 26 Teilnehmer nun fest. Die Daumen sind fest gedrückt!