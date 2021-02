Sängerin LaFee schlägt ein neues musikalische Kapitel auf und das mit Schlager-Erfolgsproduzent Christian Geller.

Viele kennen sie sicherlich noch als Teeniestar in der Bravo neben Tokio Hotel. Jetzt ist sie zurück - mit neuem Sound und Produzenten: Sängerin LaFee.

Ihre damalige Debüt-Single "Virus" im Jahre 2006 wäre in heutigen Zeiten von Covid-19 wohl unvorstellbar. Dennoch feierten ihre Songs wie "Heul doch" oder "Prinzesschen" gerade zwischen 2006 und 2011 große Erfolge. LaFee spielte bewusst mit Tabus, provozierte mit ihren Songs und einem Badgirl-Image im Rock-Pop-Sound. Die Texte sind gesellschaftskritisch und thematisieren mehr als "heile Welt".

Ein neues musikalisches Kapitel für LaFee

Mit ihren dreißig Jahren ist die Sängerin inzwischen reifer geworden und zeigt das mit einem neuen musikalischen Kapitel. Ihre erste Single "(Ich bin ein) Material Girl" ist eine deutsche Version des Madonna Hits "Material Girl" und erscheint am 26. Februar 2021. Das dazugehörige Musikvideo wurde in ihrer Heimatstadt Köln abgedreht. Das neue Album "Zurück in die Zukunft" soll halten, was es verspricht: Internationale Hits aus den Achtzigern und Neunzigern mit einem neuen modernen, musikalischen Sound.

Mit Hit-Produzent Christian Geller hat sich LaFee einem großen Namen im Schlager anvertraut. Geller schreibt und produziert u.a. für Thomas Anders, Florian Silbereisen, Giovanni Zarella und ist am Comeback der No Angels beteiligt. Wendet sich die 30-Jährige nun der "heilen Schlagerwelt" zu, über die ihr "früheres Ich" wohl noch den Kopf geschüttelt hätte?

Für mich ist das Leben ein ständiger Prozess des Lernens und Weiterentwickelns. LaFee

Vom Teenie-Idol zur neuen Schlager-Madonna?

Die einstige Lockenmähne mit Smokey Eyes erinnert an den Zausel-Look der jungen Madonna, die Mitte der Achtziger die Popwelt aufmischt. Ein Fake-Tattoo auf der linken Schläfe war ihr Markenzeichen und verlieh dem Teeniestar damals hohen Wiedererkennungswert. Heute zeigt sich Lafee ladylike und modern.

LaFee: Ein kurzer Karriere-Rückblick

Alles begann 2004 mit einem Gesangswettbewerb. Kurz darauf wird Christina Klein alias LaFee zum beliebten Rock-Pop-Teeniestar. Ihr Debütalbum "LaFee" und das darauffolgende Album erreichten Platz 1 der deutschen und österreichischen Charts. Sie räumte u.a. Preise beim Musikpreis Echo als "Künstlerin des Jahres" und "Newcomerin des Jahres" ab, gewann den Bravo Otto, die goldene Stimmgabel etc. "Heul doch" aus dem Jahre 2007 ist die bislang erfolgreichste Single von LaFee.

Comeback: Schluß mit dem Teenie-Image

Nach dem großen Erfolg in jungen Jahren wird es nach dem vierten Studioalbum 2011 immer ruhiger um die Musikerin. Mit neuem Afro-Look zeigt sie sich musikalisch im reinen Pop-Gewand ("Ich bin"). Abgelichtet für den Playboy setzt Künstlerin 2012 ein klares Statement: Sie ist erwachsen geworden und schließt mit dem Teenie-Image ab.

Von 2013 bis Ende 2017 spielte Christina Klein aka LaFee die Rolle der Iva Lukowski in der Soap "Alles was zählt" und veröffentlicht in diesem Zusammenhang Singles wie z.B. "Was bleibt". Im November 2018 kündigt sie ihr erstes musikalisches Comeback an und veröffentlicht die Single "Kartenhaus". Das Jahr 2021 bietet der wandlungsfähigen Künstlerin nun einen zweiten, musikalischen Neustart unter dem erfolgreichen Künstlernamen LaFee.